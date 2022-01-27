Відновлення Гостиного двору: Ткаченко відзвітував про екватор робіт (фото)

Реставраційні роботи будівлі будуть розпочаті вже наприкінці весни

Половина протиаварійних робіт у Гостинному дворі на столичному Подолі, які розпочалися у грудні, вже виконана. Планується, що реставрація почнеться наприкінці весни. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Facebook.

«Знесли прогнилий паркан та замінили його на новий, додатково облаштувавши галереї для пішоходів. Станом на зараз вже виконано монтаж системи електропостачання, розчищено території від чагарника, влаштовано тимчасові побутові приміщення, демонтовано металеві карнизи парапету, виготовлено в’їзди та ворота, монтаж риштувань та каркасу покрівлі парапетів, пофарбовано та нанесено антикорозійний захист металевих конструкцій, вивезено сміття», – написав Ткаченко.

Тим часом, за словами очільника Мінкульту, фахівці працюватимуть над підготовкою реставраційного проєкту. Наразі ж триває обговорення його концепції. «Орієнтуємось, що реставраційні роботи будуть розпочаті вже наприкінці весни. Але, зауважу, що до цього часу на основі концепції готуватиметься реставраційний проект. Обговорення концепції робочою групою при Міністерстві наразі продовжується», – зазначив Ткаченко.

«Як вже казав, Гостиний двір буде мультифункціональним простором. Він вмістить в собі локації для мистецтва, просування народних художніх промислів, для активностей громадськості, там розмістяться інфоточки для туристів», – наголосив міністр.

Як повідомлялося, розпочався масштабний проєкт відновлення Гостиного двору в Києві. Загальна кошторисна вартість робіт станом на 17 грудня 2021 року складає 37,89 млн грн.

Історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Ідеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі.

Ткаченко повідомляв, що після реставрації Гостиного двору в ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.

Жителі Києва можуть визначити долю Гостиного двору. Для містян запустили опитування щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї пам’ятки.