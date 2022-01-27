Київрада пропонує перетворити борщ на інноваційний артоб’єкт

Подати заявку для участі у конкурсі можна до 28 лютого 2022 року

Київрада спільно з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком оголосили відкритий конкурс на створення і встановлення у столиці інноваційного артоб’єкта, присвяченого борщу. Про це повідомляє Київська міська рада.

За словами Клопотенка, мета створення артоб’єкта – популяризація борщу, не лише як невід’ємної страви національної кухні, але й частини української культурної спадщини та маркеру національної ідентичності.

«Популяризувати борщ як українську страву можна традиційно через приготування, а можна і шляхом встановлення мистецького об’єкта в публічному просторі міста. Ми шукаємо креативне прочитання української кулінарної традиції на прикладі борщу», – каже він.

За словами заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка, артоб’єкт борщу має бути цікавим, неповторним та інноваційним задля того, щоб привернути увагу ширшого кола туристів та людей, які цікавляться національними особливостями України.

«Задля того, щоб приваблювати більшу кількість іноземних відвідувачів, ми розвиваємо гастротуризм. Саме тому плануємо встановити сучасний артоб’єкт з метою увіковічення української національної страви та створення першого в Україні неповторного публічного простору для відвідування», – сказав Бондаренко.

Запропонований об’єкт може бути скульптурою, скульптурною інсталяцією, світловою інсталяцією, мультимедійною інсталяцією, лендартом, звуковою інсталяцією тощо.

Подати заявку для участі у конкурсі можна до 28 лютого 2022 року.

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