На Солом’янці невідомі понищили дерева (фото)

Дерева у сквері на Повітрофлотському проспекті нищать вже не вперше

Працівники підприємства викликали на місце наряд поліції

У сквері на Повітрофлотському проспекті, 26 невідомі поламали молоді дерева. Про це повідомляється на Facebook-сторінці КП УЗН Солом’янського району.

Сьогодні, 27 січня, озеленювачі виявили шість понівечених дерев псевдоакації.

«В черговий раз зелені насадження в сквері на Повітрофлотському проспекті, 26 потерпають від варварського знищення. Сьогодні працівниками підприємства виявлено знищення дерев псевдоакації в кількості шість одиниць», – йдеться у повідомленні.

Працівники підприємства викликали на місце наряд поліції та подали заяву до Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві щодо проведення оперативно-розшукових заходів.

Усіх, хто є свідком подібних фактів, просять телефонувати до правоохоронних органів.

Нагадаємо, забудовник під прикриттям «тітушок» вирізав дерева в центрі Києва. 4 січня відбулася вирубка дерев на південно-західному схилі Черепанової гори.

Нагадаємо, нещодавно на території Феофанії в Києві забудовник вирубав горіхову плантацію Національної академії наук. Там він планує звести житловий комплекс.