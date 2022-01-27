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    На Солом’янці невідомі понищили дерева (фото)

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    Дерева у сквері на Повітрофлотському проспекті нищать вже не вперше - На Солом’янці невідомі понищили дерева (фото)
    Дерева у сквері на Повітрофлотському проспекті нищать вже не вперше
    фото: КП УЗН Солом'янського району

    Працівники підприємства викликали на місце наряд поліції

    У сквері на Повітрофлотському проспекті, 26 невідомі поламали молоді дерева. Про це повідомляється на Facebook-сторінці КП УЗН Солом’янського району.

    Сьогодні, 27 січня, озеленювачі виявили шість понівечених дерев псевдоакації.

    «В черговий раз зелені насадження в сквері на Повітрофлотському проспекті, 26 потерпають від варварського знищення. Сьогодні працівниками підприємства виявлено знищення дерев псевдоакації в кількості шість одиниць», – йдеться у повідомленні.

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    На Солом’янці невідомі понищили дерева (фото)
    На Солом’янці невідомі понищили дерева (фото)
    На Солом’янці невідомі понищили дерева (фото)
    На Солом’янці невідомі понищили дерева (фото)
    На Солом’янці невідомі понищили дерева (фото)
    На Солом’янці невідомі понищили дерева (фото)

    Працівники підприємства викликали на місце наряд поліції та подали заяву до Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві щодо проведення оперативно-розшукових заходів.

    Усіх, хто є свідком подібних фактів, просять телефонувати до правоохоронних органів.

    Нагадаємо, забудовник під прикриттям «тітушок» вирізав дерева в центрі Києва. 4 січня відбулася вирубка дерев на південно-західному схилі Черепанової гори.

    Нагадаємо, нещодавно на території Феофанії в Києві забудовник вирубав горіхову плантацію Національної академії наук. Там він планує звести житловий комплекс.

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    Теги: Київ парк природа
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    На Солом’янці невідомі понищили дерева (фото)