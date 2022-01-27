На Солом’янці невідомі понищили дерева (фото)
Працівники підприємства викликали на місце наряд поліції
У сквері на Повітрофлотському проспекті, 26 невідомі поламали молоді дерева. Про це повідомляється на Facebook-сторінці КП УЗН Солом’янського району.
Сьогодні, 27 січня, озеленювачі виявили шість понівечених дерев псевдоакації.
«В черговий раз зелені насадження в сквері на Повітрофлотському проспекті, 26 потерпають від варварського знищення. Сьогодні працівниками підприємства виявлено знищення дерев псевдоакації в кількості шість одиниць», – йдеться у повідомленні.
Працівники підприємства викликали на місце наряд поліції та подали заяву до Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві щодо проведення оперативно-розшукових заходів.
Усіх, хто є свідком подібних фактів, просять телефонувати до правоохоронних органів.
Нагадаємо, забудовник під прикриттям «тітушок» вирізав дерева в центрі Києва. 4 січня відбулася вирубка дерев на південно-західному схилі Черепанової гори.
Нагадаємо, нещодавно на території Феофанії в Києві забудовник вирубав горіхову плантацію Національної академії наук. Там він планує звести житловий комплекс.
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