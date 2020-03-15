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    Думки вголос

    Люди, що у вас в голові? У Києві коронавірус не вплинув на роботу деяких нічних клубів

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    Коронавірус може торкнутися кожного - Люди, що у вас в голові? У Києві коронавірус не вплинув на роботу деяких нічних клубів
    Коронавірус може торкнутися кожного

    Давайте будемо берегти себе і своїх близьких

    Мовою оригіналу

    Листаю утром инстаграм. Известный бологер и ресторатор, посетивший наш город, выложил видео вчерашнего развеселого вечера в одном модном киевском заведении. Название не важно, думаю, так везде. Куча народу, танцы-шманцы, дым коромыслом.

    Люди, у вас есть что-то в голове. Вы наверное думаете, вас обойдёт и вы проскочите, потому, что туалетной бумаги и гречки накупили на даа года вперёд. Может сами по молодости и проскочите, а ваши родители, бабушки и дедушки, нет.

    Товарищ прислал фотки из Женевы. Пустынный город. Никого на улицах. В Израиле запрещено собираться больше чем 10 человек. Евреи дурного себе не посоветуют, вы знаете. Закрываются магазины, рестораны и кафе во Франции, Испании, Австрии. В Германии, говорят, даже публичные дома закрыли.

    Про Италию вообще молчу. Давайте будем беречь себя и друг друга. Да и удаленный режим в офисах я бы включал с понедельника в полный рост. Гоните ваш планктон по домам. Пусть там в фейсбуке сидит.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ коронавірус
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