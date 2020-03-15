Люди, що у вас в голові? У Києві коронавірус не вплинув на роботу деяких нічних клубів

Коронавірус може торкнутися кожного

Давайте будемо берегти себе і своїх близьких

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Листаю утром инстаграм. Известный бологер и ресторатор, посетивший наш город, выложил видео вчерашнего развеселого вечера в одном модном киевском заведении. Название не важно, думаю, так везде. Куча народу, танцы-шманцы, дым коромыслом.

Люди, у вас есть что-то в голове. Вы наверное думаете, вас обойдёт и вы проскочите, потому, что туалетной бумаги и гречки накупили на даа года вперёд. Может сами по молодости и проскочите, а ваши родители, бабушки и дедушки, нет.

Товарищ прислал фотки из Женевы. Пустынный город. Никого на улицах. В Израиле запрещено собираться больше чем 10 человек. Евреи дурного себе не посоветуют, вы знаете. Закрываются магазины, рестораны и кафе во Франции, Испании, Австрии. В Германии, говорят, даже публичные дома закрыли.

Про Италию вообще молчу. Давайте будем беречь себя и друг друга. Да и удаленный режим в офисах я бы включал с понедельника в полный рост. Гоните ваш планктон по домам. Пусть там в фейсбуке сидит.

Джерело: блог Олександра Деркача

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