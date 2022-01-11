Відомий телеведучий про напад на нього: пішов не через те місце, не в той час

Андрій Куликов не пов’язує напад зі своєю журналістською діяльністю

Журналіст, телеведучий та співзасновник «Громадського радіо» Андрій Куликов повідомив подробиці нападу на нього. У коментарі «Цензор.Не»т Куликов сказав:

«Вранці 7 січня, близько 5:50, на мене напали біля Повітрофлотського мосту на проспекті Перемоги (в Києві, – ред.). Кілька разів вдарили руками й ногами. Під загрозою подальшої фізичної розправи, а також застосування різних інструментів, в тому числі, як мені тоді видавалося, холодної зброї, я віддав гроші, банківську картку. Також у мене забрали мобільний телефон».

Разом з тим, він не пов’язує напад зі своєю журналістською діяльністю.

«З одного боку, випадково, з іншого – місце там таке, що воно і не випадково. Просто я пішов не через те місце, не в той час», – додав Куликов.

Також журналіст зазначив, що він задоволений діями правоохоронців.

«Я розраховував на швидку і результативну допомогу, і я не помилився», – констатував Куликов.

Як повідомляла поліція Києва, два молодики на проспекті Перемоги зупинили перехожого, жорстоко побили і відібрали всі матеріальні цінності.

Згодом стало відомо, що жертвою нападників і грабежу на проспекті Перемоги в Києві став відомий журналіст, редактор, радіоведучий, телеведучий, актор, медіа-експерт Андрій Куликов.

Сьогодні, 11 січня, було оголошено підозру молодикам, які побили телеведучого.