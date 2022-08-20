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Київ перейменує вулицю на честь ізраїльського прем’єра

Надія Карбунар
glavcom.ua
Київ перейменує вулицю на честь ізраїльського прем’єра
У Києві майбутній прем’єр Ізраїлю прожила 5 років, до 1903-го, у рідному місті Голда більше не була ні разу
фото з відкритих джерел

Посол Ізраїлю дуже втішений рішенням столичної влади

У Києві з'явиться вулиця на честь ізраїльської прем’єрки Голди Мейєр. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів посол Ізраїлю Михайло Бродський.

«Я радий, що в Києві з'явиться вулиця на честь неї. Мер Кличко мені повідомив, що за результатами голосування мешканців Києва було вирішено назвати одну з вулиць міста іменем Голди Мейєр. Сподіваюся, що це скоро станеться», – сказав дипломат.

На думку Михайла Бродського, Голда Мейєр заслуговує, аби одна з вулиць Києва була названа на її честь, адже народилася у цьому місті.

Нагадаємо, раніше КМДА запустила голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами. До рейтингового електронного голосування увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. Віддати свої голоси можна було з 15 до 19 червня.

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Теги: Київ Ізраїль посол вулиця Голда Мейєр

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