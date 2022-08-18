Київ отримав 19 автобусів від німецьких партнерів (фото)

Увесь транспорт у відмінному стані та донедавна працював на вулицях німецьких міст

Мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів та три сміттєвози. Автобуси та спецтехніку Київ отримав, як допомогу від німецьких партнерів.

«Київ отримав та передає сьогодні комунальному підприємству «Київпастранс» 19 автобусів. Їх столиця України отримала як допомогу від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких міст – Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена. Зокрема, Київ отримав 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих (так званих гармошок) та два міжміських автобуси класу «Турист». Вже невдовзі автобуси вийдуть на маршрути в Дніпровському та Деснянському районах столиці», – сказав Кличко.

Автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA. Увесь транспорт у відмінному стані та донедавна працював на вулицях німецьких міст.

«Також ми сьогодні передаємо КП «Київкомунсервіс» три сміттєвози Мercedes, які Київ отримав від міста Берлін, – зазначив мер Києва. – Ми дякуємо всім партнерам України та Києва за їх допомогу. Для нас, як для міської влади, дуже важливо сьогодні підтримувати життєдіяльність столиці, забезпечувати комфорт її мешканців. І ми робимо все для цього», – наголосив Віталій Кличко.

9 фото На весь екран

















Нагадаємо, нещодавно на вулиці Івана Франка закінчили капітальний ремонт.

Вулиця стала зручнішою й безпечнішою для пішоходів. На пішохідних переходах з’явились антикишені, які розширяють тротуар, а щоб водії не паркували авто на тротуарах, встановили близько 500 стовпчиків