Головна Київ Фото
search button user button menu button

Київ отримав 19 автобусів від німецьких партнерів (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Київ отримав 19 автобусів від німецьких партнерів (фото)
Вже невдовзі ці автобуси вийдуть на маршрути
фото: kyiv.klichko.org

Увесь транспорт у відмінному стані та донедавна працював на вулицях німецьких міст

Мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів та три сміттєвози. Автобуси та спецтехніку Київ отримав, як допомогу від німецьких партнерів.

«Київ отримав та передає сьогодні комунальному підприємству «Київпастранс» 19 автобусів. Їх столиця України отримала як допомогу від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких міст – Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена. Зокрема, Київ отримав 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих (так званих гармошок) та два міжміських автобуси класу «Турист». Вже невдовзі автобуси вийдуть на маршрути в Дніпровському та Деснянському районах столиці», – сказав Кличко.

Автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA. Увесь транспорт у відмінному стані та донедавна працював на вулицях німецьких міст.

«Також ми сьогодні передаємо КП «Київкомунсервіс» три сміттєвози Мercedes, які Київ отримав від міста Берлін, – зазначив мер Києва. – Ми дякуємо всім партнерам України та Києва за їх допомогу. Для нас, як для міської влади, дуже важливо сьогодні підтримувати життєдіяльність столиці, забезпечувати комфорт її мешканців. І ми робимо все для цього», – наголосив Віталій Кличко.

9 фото
На весь екран

Нагадаємо, нещодавно на вулиці Івана Франка закінчили капітальний ремонт.

Вулиця стала зручнішою й безпечнішою для пішоходів. На пішохідних переходах з’явились антикишені, які розширяють тротуар, а щоб водії не паркували авто на тротуарах, встановили близько 500 стовпчиків

Теги: громадський транспорт автобус Віталій Кличко Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ повертає платежі за неспожиту гарячу воду. Як діяти громадянам
Київ повертає платежі за неспожиту гарячу воду. Як діяти громадянам
15 серпня, 16:45
Наразі пасадири вже можуть скористатися підземкою
На столичній станції метро сталася пожежа
16 серпня, 10:06
Настя Каменских в студии
Настя Каменских рассказала, как приехав в Киев, напугала соседа Юрия Горбунова
Вчора, 13:57

Фото

Київ отримав 19 автобусів від німецьких партнерів (фото)
Київ отримав 19 автобусів від німецьких партнерів (фото)
Усі вікна багатоповерхівки забиті фанерою. Шокуюче фото з Харкова 
Усі вікна багатоповерхівки забиті фанерою. Шокуюче фото з Харкова 
На вулиці Івана Франка закінчили капітальний ремонт (фото)
На вулиці Івана Франка закінчили капітальний ремонт (фото)
Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю
Марина Порошенко привезла сучасне обладнання у Київський центр реабілітації дітей з інвалідністю
Сапери знешкодили авіабомбу на Київщині (фото)
Сапери знешкодили авіабомбу на Київщині (фото)
Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів
94K
Виплати від міжнародних організацій. Уряд приготував важливі зміни
69K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури
65K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
55K
Конфлікт між Залужним і офісом Зеленського: Міноборони розставило крапки над «і»
34K
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі

Новини

Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Сьогодні, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Сьогодні, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Сьогодні, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Сьогодні, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Сьогодні, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Сьогодні, 12:12

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту