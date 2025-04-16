Відсторонений мер Ірпеня заявив про скасування реєстрації нинішньої очільниці

Макеєва почала виконувати обов'язки міського голови Ірпеня на початку року, коли проти Олександра Маркушина була відкрита кримінальна справа

Боротьба за посаду міського голови Ірпеня Київської області триває

Відсторонений від посади на час слідства Олександр Маркушин заявив про скасування реєстрації виконувачки обов'язків голови Анжели Макеєвої. У Ірпінській міськраді стверджують, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє Главком іх посиланням на заяву Олександра Маркушина та повідомлення Ірпінської міськради.

Напередодні Олександр Маркушин заявив, що Міністерство юстиції скасувало реєстрацію Анжели Макеєвої на посаді виконувачки обов'язків міського голови Ірпеня. Маркушин вкотре назвав зміну влади в Ірпені «рейдерським захопленням», він стверджує, що справжнім управлінцем міста є його колишній однопартієць Володимир Карплюк.

«Тобто Мін'юст офіційно визнав аферу Карплюка, Макеєвої та 'чорної' реєстраторки з Білогородки Наталії Олійник рейдерським захопленням Ірпінської громади», – йдеться у дописі Маркушина.

У пресслужбі Ірпінської міської влади заявили, що секретар ради Анжела Макеєва продовжує законно виконувати обов'язки Ірпінського міського голови. І на підтвердження своїх слів виклали документи.

«Наразі згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в.о. Ірпінського міського голови є Макеєва Анжела Георгіївна. Відповідний документ додається...Міністерство юстиції України скасувало реєстраційну дію від 14 квітня 2025 року про зміну реєстрації Анжели Макеєвої, як помилкову», – пояснили у пресслужбі міськради.

Нагадаємо, у лютому Шевченківський суд Києва зобов'язав слідчих ДБР розпочати розслідування дій секретарки Ірпінської міськради Анжели Макеєвої та державної реєстраторки в Білогородській сільській раді щодо незаконного привласнення повноважень виконувачки обов'язків міського голови Ірпеня.

Секретарка міськради Анжела Макеєва почала виконувати обов'язки міського голови Ірпеня на початку року, коли проти Олександра Маркушина була відкрита кримінальна справа і суд відсторонив його від посади на час слідства. За словами Макєєвої, вона офіційно узялася до виконання обов'язків Ірпінського міського голови відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Олександр Маркушин заявив про «рейдерське захоплення Ірпінської міської ради». За його словами, секретарка міськради Анжела Макеєва, яку він відсторонив від посади через службове розслідування, незаконно внесла себе в Єдиний державний реєстр як в.о. міського голови Ірпеня. Після цього в Ірпені відбулася низка пікетів на підтримку Олександра Маркушина.

8 квітня, коли Київський апеляційний суд скасував рішення про цілодобовий домашній арешт Олександру Маркушину, він заявив, що буде поновлюватися на посаді Ірпінського міського голови.