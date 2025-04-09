Суд скасував цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Маркушина

Маркушин: «Наступний і останній крок – поновлення на посаді міського голови»

Київський апеляційний суд скасував рішення про цілодобовий домашній арешт Олександру Маркушину, він буде поновлюватися на посаді Ірпінського міського голови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Олександра Маркушина.

«Дякую моїм захисникам із Miller Law Firm, які професійно та принципово стоять на боці правди. Особлива подяка моїй рідній Ірпінській громаді – кожному, хто підтримує і бореться за наш вільний Ірпінь без самопроголошеної влади, яка роздирає місто по кишенях, принижує родини загиблих і чинить розправи над ветеранами. Наступний і останній крок – поновлення на посаді міського голови», – заявив Маркушин.

Олександр Маркушин заявив, що буде поновлюватися на посаді Ірпінського міського голови скриншот допису Олександра Маркушина

Нагадаємо, у січні Печерський суд Києва відправив міського голову Ірпеня під варту, а також відсторонив Маркушина від виконання обов'язків на час розслідування. У лютому його відправили під цілодобовий домашній арешт. 19 березня Печерський районний суд Києва продовжив ще на місяць запобіжний захід стосовно Олександра Маркушина.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

«Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, «мавіки», і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи «Шлях». Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець», – пояснив Маркушин.

Міський голова додав, що на день народження його сина в Італії були також запрошені депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський та Володимир Карплюк. Саме тоді, за словами Маркушина, «вони і зняли «відеодокази» мого страшного «злочину».

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР «замовною справою» та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади «напередодні критично важливої сесії», на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк.