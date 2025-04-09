Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд скасував цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Маркушина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд скасував цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Маркушина
Маркушин заявив, що буде поновлюватися на посаді Ірпінського міського голови
фото: Олександр Маркушин/Facebook

Маркушин: «Наступний і останній крок – поновлення на посаді міського голови»

Київський апеляційний суд скасував рішення про цілодобовий домашній арешт Олександру Маркушину,  він буде поновлюватися на посаді Ірпінського міського голови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Олександра Маркушина.  

«Дякую моїм захисникам із Miller Law Firm, які професійно та принципово стоять на боці правди. Особлива подяка моїй рідній Ірпінській громаді – кожному, хто підтримує і бореться за наш вільний Ірпінь без самопроголошеної влади, яка роздирає місто по кишенях, принижує родини загиблих і чинить розправи над ветеранами. Наступний і останній крок – поновлення на посаді міського голови», – заявив Маркушин.

Олександр Маркушин заявив, що буде поновлюватися на посаді Ірпінського міського голови
Олександр Маркушин заявив, що буде поновлюватися на посаді Ірпінського міського голови
скриншот допису Олександра Маркушина

Нагадаємо, у січні Печерський суд Києва відправив міського голову Ірпеня під варту, а також відсторонив Маркушина від виконання обов'язків на час розслідування. У лютому його відправили під цілодобовий домашній арешт. 19 березня Печерський районний суд Києва продовжив ще на місяць запобіжний захід стосовно Олександра Маркушина.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

«Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, «мавіки», і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи «Шлях». Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець», – пояснив Маркушин.

Міський голова додав, що на день народження його сина в Італії були також запрошені депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський та Володимир Карплюк. Саме тоді, за словами Маркушина, «вони і зняли «відеодокази» мого страшного «злочину».

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР «замовною справою» та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади «напередодні критично важливої сесії», на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк. 

Читайте також:

Теги: арешт Київщина Ірпінь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує атакувати Київщину безпілотниками
Атака дронів на Київщину. Пошкоджено сім будинків та автомобілі (фото)
11 березня, 09:15
Під час слідства Зінченко відмовився проходити детектор брехні й не захотів свідчити в суді, бо, як вважає адвокатка Фаріон, розумів, що питання «заженуть його в кут»
Обвинувачений у вбивстві Фаріон називав себе «санітаром суспільства» – адвокатка
12 березня, 17:25
Екрем Імамоглу був затриманий у Стамбулі
Політичний скандал у Туреччині: влада видала ордер на арешт мера Стамбула (оновлено)
19 березня, 10:03
Вишгородська районна державна лікарня ветеринарної медицини проводить безкоштовні щеплення собак та котів проти сказу
У селі під Києвом виявлено випадок сказу у кота
18 березня, 16:04
Поліція Київщини документує наслідки дронової атаки РФ
Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено житлові будинки, автомобілі, є постраждалі
19 березня, 08:51
Знімок, за який поплатився священник Микола Савченко
У Петербурзі священник потрапив під арешт за фото з прапором України
23 березня, 16:19
Приблизно чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами
Названо найбільш заміновані райони Київщини
2 квiтня, 05:29
Пасажири заявляють, що потяг збив людину
В столиці потяг збив людину? Пасажири йшли пішки до вокзалу
5 квiтня, 11:52
Усі вибухонебезпечні предмети були вилучені та доставлені для подальшого знищення
У парку «Феофанія» чоловік під час прогулянки помітив дві мінометні міни (фото)
31 березня, 12:44

Новини

Чи буде скасовано комендантську годину у Києві? Голова КМВА відповів
Чи буде скасовано комендантську годину у Києві? Голова КМВА відповів
Суд скасував цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Маркушина
Суд скасував цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Маркушина
На Троєщині трамвай зійшов з рейок (відео)
На Троєщині трамвай зійшов з рейок (відео)
Затримано палія, який знищив Mercedes-Benz в підземному паркінгу на Печерську
Затримано палія, який знищив Mercedes-Benz в підземному паркінгу на Печерську
У Дніпровському районі чоловік ледь не вбив жінку за звичайне зауваження
У Дніпровському районі чоловік ледь не вбив жінку за звичайне зауваження
Охорона спіймала ексгібіціоніста у київському парку (фото)
Охорона спіймала ексгібіціоніста у київському парку (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
75K
«Не шкода цивільних»: заява військового після удару по Кривому Рогу обурила мережу
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
34K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота
6261
«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
5960
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua