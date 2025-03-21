На Київщині один із сервісних центрів МВС почав працювати під час тривоги: адреса

Через постійні повітряні тривоги в Київській області, сервісні центри МВС вимушені призупиняти роботу

Для забезпечення безперервного процесу надання адміністративних послуг відсьогодні сервісний центр МВС у Софіївській Борщагівці, що в передмісті Києва, починає обслуговувати відвідувачів в укритті під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Головного сервісного центру МВС Олександра Малиша.

Повідомляється, що через постійні повітряні тривоги в Київській області, сервісні центри МВС вимушені призупиняти роботу. За офіційними даними, упродовж 2024 року лише на Київщині пролунало 664 сигнали повітряної тривоги. Загальна тривалість їх становить 51 день, а це близько 1 224 години.

Тому, за словами Малиша, для забезпечення безперервного процесу надання адміністративних послуг відсьогодні сервісний центр МВС у Софіївській Борщагівці, що в передмісті Києва, починає обслуговувати відвідувачів в укритті під час повітряної тривоги.

«В умовах повномасштабної війни сервісні центри прагнуть не лише покращити якість та своєчасність надання послуг громадянам, а й створити безпечні умови як для громадян, так і для працівників. Відсьогодні на Київщині починає працювати перше укриття, в якому громадяни можуть безперервно отримувати послуги під час повітряних тривог. Ми не зупиняємося на цьому. Плануємо розширювати кількість укриттів, як на Київщині, так і в місті Києві, а також у прифронтових регіонах, щоб надання послуг було якісним, своєчасним і безперервним», - повідомив начальник Головного сервісного центру МВС.

В укритті громадян обслуговуватимуть одразу дев'ять адміністраторів і створено стільки ж робочих місць. Для зручності та комфорту відвідувачів облаштовано близько 50 комфортних місць для очікування.

Також в укритті облаштовано клас для складання теоретичного іспиту навіть під час повітряної тривоги. Одночасно четверо осіб можуть проходити тестування на знання правил дорожнього руху . Крім того, здійснюватиметься перевірка за допомогою системи Face-ID, також у приміщенні встановлені відеокамери для забезпечення максимальної прозорості.

Для зручності відвідувачів у приміщенні укриття встановлено термінал для реєстрації на отримання послуг і монітори для відображення номера запису. Облаштовано санітарно-гігієнічну кімнату.

Нагадаємо, з 21 березня наземний громадський транспорт у Києві почне працювати під час тривог. Відповідне рішення, після консультацій з військовими, правоохоронцями, ДСНС, ухвалила 18 березня, Рада оборони міста Києва. Київський метрополітен поки працюватиме без змін. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.