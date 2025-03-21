Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині один із сервісних центрів МВС почав працювати під час тривоги: адреса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині один із сервісних центрів МВС почав працювати під час тривоги: адреса
В укритті громадян обслуговуватимуть одразу дев'ять адміністраторів
фото: Департамент комунікації МВС України

Через постійні повітряні тривоги в Київській області, сервісні центри МВС вимушені призупиняти роботу

Для забезпечення безперервного процесу надання адміністративних послуг відсьогодні сервісний центр МВС у Софіївській Борщагівці, що в передмісті Києва, починає обслуговувати відвідувачів в укритті під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Головного сервісного центру МВС Олександра Малиша.

Повідомляється, що через постійні повітряні тривоги в Київській області, сервісні центри МВС вимушені призупиняти роботу. За офіційними даними, упродовж 2024 року лише на Київщині пролунало 664 сигнали повітряної тривоги. Загальна тривалість їх становить 51 день, а це близько 1 224 години. 

Тому, за словами Малиша, для забезпечення безперервного процесу надання адміністративних послуг відсьогодні сервісний центр МВС у Софіївській Борщагівці, що в передмісті Києва, починає обслуговувати відвідувачів в укритті під час повітряної тривоги.  

«В умовах повномасштабної війни сервісні центри прагнуть не лише покращити якість та своєчасність надання послуг громадянам, а й створити безпечні умови як для громадян, так і для працівників. Відсьогодні на Київщині починає працювати перше укриття, в якому громадяни можуть безперервно отримувати послуги під час повітряних тривог. Ми не зупиняємося на цьому. Плануємо розширювати кількість укриттів, як на Київщині, так і в місті Києві, а також у прифронтових регіонах, щоб надання послуг було якісним, своєчасним і безперервним», - повідомив начальник Головного сервісного центру МВС. 

В укритті громадян обслуговуватимуть одразу дев'ять адміністраторів і створено стільки ж робочих місць. Для зручності та комфорту відвідувачів облаштовано близько 50 комфортних місць для очікування. 

Також в укритті облаштовано клас для складання теоретичного іспиту навіть під час повітряної тривоги. Одночасно четверо осіб можуть проходити тестування на знання правил дорожнього руху . Крім того, здійснюватиметься перевірка за допомогою системи Face-ID, також у приміщенні встановлені відеокамери для забезпечення максимальної прозорості. 

Для зручності відвідувачів у приміщенні укриття встановлено термінал для реєстрації на отримання послуг і монітори для відображення номера запису. Облаштовано санітарно-гігієнічну кімнату.

Нагадаємо, з 21 березня наземний громадський транспорт у Києві почне працювати під час тривог. Відповідне рішення, після консультацій з військовими, правоохоронцями, ДСНС, ухвалила 18 березня, Рада оборони міста Києва. Київський метрополітен поки працюватиме без змін. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

Теги: Київщина МВС укриття послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Річна зарплата директора «Форту» Вадима Рудніцького склала 2,46 млн грн
Керівник оборонного держпідприємства, який отримує солідні зарплату і премії, пішов судом на… Пенсійний фонд
19 березня, 10:25
56 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені без негативних наслідків
Після перемовин Трампа і Путіна Росія атакувала Україну 145-ма дронами
19 березня, 09:08
Провайдер Best повідомив, що на ділянці Буча – Гостомель мародери повторно пошкодили кабель, який проходить у телефонній каналізації
Перебої з інтернетом на Київщині: у чому причина і коли буде відновлено зв'язок
17 березня, 12:12
Уламки не становили загрози, ніхто не постраждав
На Київщині фермер під час польових робіт знайшов уламки російського дрона
11 березня, 16:12
Боєприпас завантажили в спеціальний автомобіль та транспортували для подальшого знищення
В Ірпені жінка вигулювала собак і знайшла мінометну міну (фото)
10 березня, 16:31
Василь Дурдинець отримує пенсію за вислугу років, яка прирівнюється до посади першого заступника міністра внутрішніх справ
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
7 березня, 09:13
Окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області
Нічна атака дронів на Київщині: вибиті вікна у багатоповерхівці, пошкоджені склади і школа
5 березня, 09:20
Полковник був заступником начальника управління «П»
У Москві застрелився полковник МВС
27 лютого, 14:15
Наслідки атаки дронів у Бориспільському районі
Атака шахедів на Київщину: з’явилися фото наслідків
22 лютого, 08:33

Новини

Київ почав прибирати покинуті на вулицях автівки. Як повернути помилково евакуйовану власність
Київ почав прибирати покинуті на вулицях автівки. Як повернути помилково евакуйовану власність
На столичній Оболоні п’яний водій збив пішохода і втік: поліція повідомила про хід справи
На столичній Оболоні п’яний водій збив пішохода і втік: поліція повідомила про хід справи
На Київщині один із сервісних центрів МВС почав працювати під час тривоги: адреса
На Київщині один із сервісних центрів МВС почав працювати під час тривоги: адреса
Нічна атака на Київщину: пошкодження зафіксовано у чотирьох районах області
Нічна атака на Київщину: пошкодження зафіксовано у чотирьох районах області
У столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря: дані моніторингу
У столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря: дані моніторингу
21 березня столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)
21 березня столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
20K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі
19K
Польща раптово закликала жителів зробити запаси
8486
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua