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Київ вночі атакували 30 ворожих дронів: як відпрацювала ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Київ вночі атакували 30 ворожих дронів: як відпрацювала ППО
У Києві вночі працювала ППО
фото з відкритих джерел

У Києві сирени повітряної тривоги у ніч на 13 квітня лунали тричі

За минулу добу повітряна тривога в Києві оголошувалася три рази. Сумарно тривога у столиці тривала чотири години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

Київська міська військова адміністрація повідомила про оперативну обстановку в Києві станом на 8:30 ранку 13 квітня. Повідомляється, що у ніч на 13 квітня в повітряному просторі столиці та навколо Києва зафіксовано 30 ворожих БпЛА.

Протиповітряники збили 19 російських цілей. Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування.

За даними КМВА, постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено.

Також вночі ворог в черговий раз атакував Київщину БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання покрівлі ангару. Пожежа ліквідована.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

ПС ЗС України повідомили, що в українському небі Сили ППО цієї ночі знищили 43 з 43 ворожих БпЛА, 12 безпілотників – локаційно втрачені.

До слова, у ніч на 13 квітня у Росії у Оренбурзі пролунав вибух та сталася пожежа в районі Сакмарської ТЕЦ. Повідомляється, що частина міста залишилась без світла. 

У російському Оренбурзі вночі пролунав вибух, після якого розгорілася пожежа на ТЕЦ. Місцеві зняли відео.

Місцеві телеграм-канали стверджують, що пожежу на ТЕЦ або проплатили, або це дрон завчасно скинув вибуховий пакет з таймером. У той же час інші російські ресурси пишуть, що подія ніяк не пов’язана з атакою БпЛА.

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Теги: Київщина ворог вибух Київ тривога

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