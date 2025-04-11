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Чи можна буде поїхати до Чорнобиля на Великодні свята: офіційна заява

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чи можна буде поїхати до Чорнобиля на Великодні свята: офіційна заява
ДАЗВ просить людей, рідні яких поховані на кладовищах у Чорнобильській зоні, з розумінням поставитися до ситуації та дотримуватись вимог безпеки
скриншот відео

Масові заходи у Чорнобильській зоні скасовуються на невизначений термін

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) офіційно повідомило про скасування традиційних масових заходів, присвячених святкуванню Великодня та поминальним дням, на території Зони відчуження. Про це поавідомляє «Главком» із повідомленням на заяву агентства.

Повідомляється, що причиною такого рішення є воєнний стан в країні, спричинений повномасштабним вторгненням Російської Федерації, а також висока ймовірність мінування окремих ділянок зони.

У своєму повідомленні, розміщеному на офіційній сторінці, ДАЗВ наголошує на суворій забороні в'їзду на територію Зони відчуження з метою відвідування місць поховань. Це обмеження вводиться задля безпеки громадян в умовах триваючої війни та потенційної небезпеки, пов'язаної з вибухонебезпечними предметами.

Агентство також інформує, що скасування масових заходів вводиться на невизначений термін. Про відновлення можливості відвідування буде повідомлено додатково після стабілізації безпекової ситуації.

ДАЗВ закликає громадян проявити розуміння та відповідальність, неухильно дотримуючись встановлених обмежень та вимог безпеки. В умовах воєнного стану пріоритетом є збереження життя та здоров'я людей.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний БпЛА влучив в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Вибух безпілотника пошкодив захисну споруду.

На дослідження пошкодження Арки Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС після російської атаки буде виділено 400 тисяч євро. Гроші беруть з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

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Теги: Чорнобильська зона Київщина воєнний стан обмеження

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