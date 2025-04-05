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Американська журналістка розкрила нові подробиці отруєння дружини Буданова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Американська журналістка розкрила нові подробиці отруєння дружини Буданова
Маріанну Буданову отруїли важкими металами
фото з відкритих джерел

У грудні 2024-го у Буданової стався рецидив, тож її таємно привезли у США

Дружина очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанна таємно відвідувала США у грудні 2024 року для лікування після отруєння. Як інформує «Главком», про це написала американська журналістка Кеті Лівінгстон, яка висвітлює події в Україні.

Вона послалася відразу на кілька джерел, які підтвердили, що у грудні 2024-го у Буданової стався рецидив. Саме тому її таємно привезли у США на запрошення американських військових лікарів, які дізналися про погіршення її стану.

Американська журналістка розкрила нові подробиці отруєння дружини Буданова фото 1

Доправити Маріанну Буданову до США нібито допомагали американські розвідувальні служби. Наразі внутрішнє розслідування щодо причин отруєння триває, деталі якого невідомі. Крім того, над розслідуванням цієї справи працюють журналісти Bellingcat та Insider.

Раніше дружина начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Маріанна Буданова уперше з`явилася на публіці після отруєння важкими металами. 

Речовини, виявлені в організмі Маріанни, за інформацією розвідки, «не використовуються у побуті й військовій справі» і являють собою ртуть і миш`як. Натомість у Кирила Буданова симптомів не було. Справу кваліфікували, як замах на убивство. Припускають, що Буданову, «найімовірніше, отруїли через їжу» . Наразі вона вже завершила курс лікування.

Зауважимо, дружина Кирила Буданова – Маріанна – за фахом психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

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Теги: отруєння розслідування дружина Кирило Буданов

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