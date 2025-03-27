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У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер
Вадим Мошкович є одним з найбагатших росіян
фото: kommersant

Статки засновника компанії «Русагро» Мошковича Forbes оцінює у $2,7 млрд

Суд у Москві заарештував засновника компанії «Русагро» і колишнього сенатора Білгородської області Вадима Мошковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Мошковичу висунуто звинувачення у шахрайстві в особливо великому розмірі та зловживанні повноваженнями. У компанії «Русагро» підтвердили, що в середу в кількох офісах холдингу відбулися обшуки, але не прокоментували затримання Мошковича.

Слідство звернулося з клопотанням про відправлення мільярдера до СІЗО, мотивуючи це тим, що він нібито може втекти за кордон. У суді заявили, що він має громадянство Ізраїлю та володіє приватним літаком.

Сам Мошкович заявив, що у нього немає приватного літака, розповів про проблеми із серцем і попросив не відправляти його за ґрати. Він не визнає своєї провини.

«Русагро» – один з найбільших російських сільськогосподарських холдингів. Компанія була заснована Мошковичем у 1995 році.

«Я законослухняний громадянин, ніколи не скоював жодних злочинів, зокрема й цього», – сказав Мошкович у суді.

Компанія «Русагро» просила звільнити Мошковича під заставу в 1 млрд рублів. Суд відмовив і відправив його до СІЗО. Пізніше під арешт було взято і колишнього генерального директора «Русагро» Максима Басова.

Статки засновника компанії «Русагро» Forbes оцінює у $2,7 млрд.

Нагадаємо, що у 2022 році майно Вадима Мошковича було арештовано у Франції. Заморожена нерухомість оцінювалася у $6 млн.

До слова, венчурний фонд 8VC, у складі якого працюють сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена, виявився одним з інвесторів у купівлі соцмережі Twitter мільярдером Ілоном Маском.

Теги: росія арешт росіяни

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