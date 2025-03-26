Поліція повідомила подробиці смертельної ДТП, що сталася на Одеській трасі

Внаслідок зіткнення водій Opel Corsa загинув на місці події, а водій Renault Scenic отримав тілесні ушкодження

У Фастівському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій автомобіля Opel Corsa. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що аварія сталася 25 березня близько 12:45 на 40 кілометрі автодороги Київ-Одеса. За попередніми даними, водій Opel Corsa, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем Renault Scenic, який рухався в зустрічному напрямку.

За словами правоохоронців, внаслідок зіткнення водій Opel Corsa загинув на місці події, а водій Renault Scenic отримав тілесні ушкодження.

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Внаслідок ДТП водій Opel Corsa загинув на місці події, інший водій отримав тілесні ушкодження фото: Національна поліція України

Слідчі слідчого управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Аварія сталася 25 березня, близько 12:45 години, на 40 кілометрі автодороги сполученням Київ-Одеса фото: Поліція Київської області/Facebook

Поліція Київщини закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині члени збірної України зі змішаних єдиноборств потрапили в автокатастрофу. У результаті ДТП загинули двоє 18-річних спортсменів. Аварія сталася 16 березня, на трасі Дніпро – Кривий Ріг. Бійці MMA того дня здобули нагороди на відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області та поверталися після змагання додому.