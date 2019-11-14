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    На пішохідних переходах у Києві з’явилося LED-каміння: як це працює (фото, відео)

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    LED-каміння працює синхронно зі світлофорами - На пішохідних переходах у Києві з’явилося LED-каміння: як це працює (фото, відео)
    LED-каміння працює синхронно зі світлофорами
    Фото: Київавтодор

    LED-каміння додатково сигналізує пішоходам про фазу світлофора

    Комунальна корпорація «Київавтодор» запроваджує додаткові засоби, щоб поліпшити безпеку і комфорт пішоходів. Про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації Олександр Густєлєв.

    «На Пушкінській триває капітальний ремонт. Частина вулиці уже має новий вигляд. На пішохідних переходах на перехресті з вулицею Прорізною встановлено LED-каміння, яке додатково сигналізує пішоходам про фазу світлофора», – розповів він.

    Енергоощадне LED-каміння працює синхронно зі світлофорами. На кожному переході влаштовано LED-лінію завдовжки 2 м.

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    На пішохідних переходах у Києві з’явилося LED-каміння: як це працює (фото, відео)
    На пішохідних переходах у Києві з’явилося LED-каміння: як це працює (фото, відео)
    На пішохідних переходах у Києві з’явилося LED-каміння: як це працює (фото, відео)
    На пішохідних переходах у Києві з’явилося LED-каміння: як це працює (фото, відео)
    Фото: Київавтодор

    «Технологія LED-каміння використовується у Німеччині, Нідерландах. І зарекомендувала себе як ефективний додатковий засіб для підвищення безпеки пішоходів», – додав генеральний директор Київавтодору.

    Як повідомлялося, з початку 2019 року оновили освітлення на 70 вулицях та об’єктах Києва. Замінили понад 10 тисяч світильників, встановили понад 3 тисячі опор зовнішнього освітлення. 

    Київ дороги ремонт Київавтодор
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