Столична поліція викрила банду «чорних ріелторів» (фото, відео)



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Під час обшуку у шахраїв вилучили підроблене кліше для зняття з реєстраційного обліку і підроблене кліше бюро технічної інвентаризації Фото: Нацполіція

Шахраї заволоділи квартирою киянина

Столичні правоохоронці викрили шахраїв, які незаконно заволоділи квартирою жителя Києва. Про це повідомляє прес-служба поліції.

«Співробітники управління карного розшуку столичного главку під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури №4 в ході супроводження кримінального провадження за фактом шахрайських дій затримали двох активних учасників злочинної групи та провели за місцем їх мешкання санкціоновані обшуки. У результаті було вилучено близько 11000 доларів США, підроблене кліше для зняття з реєстраційного обліку, підроблене кліше бюро технічної інвентаризації, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші фіктивні посвідчення», - йдеться в повідомленні.

«Встановлено, що у листопаді 2018 року зловмисники шахрайським шляхом заволоділи квартирою киянина, розташованою на вулиці Солом'янській. Пізніше, діючи за домовленістю та використовуючи підроблені документи на зазначену оселю, аферисти намагалися продати житло добросовісним покупцям за 24000 доларів США», - розповів заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Едуард Соловйов.

За словами правоохоронця, головний фігурант злочинної оборудки - 39-річний раніше судимий за шахрайства киянин.

«Столичні поліцейські двічі затримували його за вчинення шахрайств, а також підроблення та використання документів, печаток, штампів, незаконне поводження зі зброєю. Щоразу суд обирав йому міру запобіжного заходу, не пов’язану з позбавленням волі із можливістю внесення застави. При цьому чоловік завжди вносив її, тож це не заважало йому, будучи під слідством, скоювати аналогічні злочини. Чоловік використовував сумнівні інформаційні майданчики для дискредитації поліцейських, котрі документували його протиправну діяльність. Встановлено також, що його активний співучасник - 44-річний уродженець Київщини. Крім цього, до складу групи входили люди, котрі виконували ролі брокера, ріелтора та продавця», - розповів Соловйов.

Слідчі столичної поліції розслідують кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дніпровським судом міста Києва підозрюваним обрану міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали дует шахрайок, які у трьох областях України ошукували пенсіонерів.