У Києві зловили групу шахраїв, які виманили у пенсіонерки заощадження



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Пенсіонерка винесла із квартири усі заощадження Фото: Нацполіція

Зловмисники «працювали» уп’ятьох

Працівники карного розшуку Дніпровського управління поліції затримали групу шахраїв, які на вулиці Русанівська набережна ошукали жінку. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів т. в. о. начальника Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник, біля супермаркету зловмисники підшукали «жертву», якій запропонували участь в акції, яка нібито передбачає розіграш призу або сертифікату на купівлю продуктів. У цей момент до чоловіків та «учасниці акції» приєдналася інша жінка, яка вдавала із себе одну із переможниць, аби підтвердити правдивість конкурсу.

«Зловмисники передали бабусі сертифікат, але повідомили, що за участь в акції необхідно заплатити певну суму. Коли жінка погодилася, вони попросили показати гроші, аби наче впевнитися в їх існуванні. Тож пенсіонерка винесла із квартири усі заощадження, а це близько 13000 гривень та 7000 доларів США – і передала гроші шахраям», – повідомив правоохоронець.

Коли жінка отямилася, то побачила у конверті лише сувенірні купюри, а зловмисники зникли. Вони намагалися втекти, однак на вулиці Андрія Малишка правоохоронці їх наздогнали та доставили до управління поліції.

«Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До складу групи входили п’ятеро осіб: двоє жінок – 1980 та 1991 років народження, та троє чоловіків – 1971 та 1989 років народження. Усі вони – жителі тимчасово окупованої території, а на даний час мешкають у столичному хостелі», – додав Пасічник.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.