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    У Києві зловили групу шахраїв, які виманили у пенсіонерки заощадження

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    Пенсіонерка винесла із квартири усі заощадження - У Києві зловили групу шахраїв, які виманили у пенсіонерки заощадження
    Пенсіонерка винесла із квартири усі заощадження
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники «працювали» уп’ятьох

    Працівники карного розшуку Дніпровського управління поліції затримали групу шахраїв, які на вулиці Русанівська набережна ошукали жінку. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як розповів т. в. о. начальника Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник, біля супермаркету зловмисники підшукали «жертву», якій запропонували участь в акції, яка нібито передбачає розіграш призу або сертифікату на купівлю продуктів. У цей момент до чоловіків та «учасниці акції» приєдналася інша жінка, яка вдавала із себе одну із переможниць, аби підтвердити правдивість конкурсу.  

    «Зловмисники передали бабусі сертифікат, але повідомили, що за участь в акції необхідно заплатити певну суму. Коли жінка погодилася, вони попросили показати гроші, аби наче впевнитися в їх існуванні. Тож пенсіонерка винесла із квартири усі заощадження, а це близько 13000 гривень та 7000 доларів США – і передала гроші шахраям», – повідомив правоохоронець. 

    Коли жінка отямилася, то побачила у конверті лише сувенірні купюри, а зловмисники зникли. Вони намагалися втекти, однак на вулиці Андрія Малишка правоохоронці їх наздогнали та доставили до управління поліції. 

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    У Києві зловили групу шахраїв, які виманили у пенсіонерки заощадження
    У Києві зловили групу шахраїв, які виманили у пенсіонерки заощадження
    У Києві зловили групу шахраїв, які виманили у пенсіонерки заощадження
    У Києві зловили групу шахраїв, які виманили у пенсіонерки заощадження
    У Києві зловили групу шахраїв, які виманили у пенсіонерки заощадження

    «Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До складу групи входили п’ятеро осіб: двоє жінок – 1980 та 1991 років народження, та троє чоловіків – 1971 та 1989 років народження. Усі вони – жителі тимчасово окупованої території, а на даний час мешкають у столичному хостелі», – додав Пасічник. 

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. 

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