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Вимагали неіснуючий борг: двоє киян можуть сісти на 12 років

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вимагали неіснуючий борг: двоє киян можуть сісти на 12 років
Зловмисники погрожували чоловікові розправою
фото: пресслужба поліції Києва

Двом затриманим повідомили про підозру за вимагання

У центрі столиці поліцейські затримали злочинну групу, які вимагали $12 500  неіснуючого боргу, погрожуючи розправою. Підозрюваним загрожує до 12 років вʼязниці. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«До поліції звернувся киянин із заявою про вимагання невідомими нібито боргу. Тривалий час погрозами змушували його сплатити кошти. В ході слідства поліцейські встановили особи вимагачів – мешканці Києва 52 та 53 років», – зазначають у поліції.

Вимагали неіснуючий борг: двоє киян можуть сісти на 12 років фото 1


За інформацією Київської міської прокуратури, підозрювані вимагали у 34-річного киянина $12 500. Чоловік надавав їм IT-послуги й ці гроші отримав, з його слів, як оплату своєї роботи. Подальша співпраця не склалася, тож йому заявили, що отримані гроші – борг і він має його повернути до певних дат двома частинами. У разі незгоди чоловіку погрожували фізичною розправою.

Під час одержання зловмисниками чергового траншу в $11 500 їх затримали. Раніше правоохоронці задокументували передачу фігурантам 1 000 як погашення «боргу». За результатами обшуків поліцейські вилучили гроші, автомобільні сканери для несанкціонованого проникнення в авто, документи та три автомобілі різних марок.

Вимагали неіснуючий борг: двоє киян можуть сісти на 12 років фото 2

Двом затриманим повідомили про підозру за вимагання. Їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 454 000 гривень застави кожному. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі (фото)

Теги: поліція чоловік гроші документи борг

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