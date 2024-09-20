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Росія обманом змусила мігрантів з Гани воювати проти України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія обманом змусила мігрантів з Гани воювати проти України
Мігрант з Гаяни який обманом був залучений до армії РФ
скриншот відео TV3 News

Станом на 17 вересня, з 14 чоловіків залишилось 3, решта зниклі безвісти

14 чоловіків з Гани, через обман трудового агента потрапили до армії РФ. Про це повідомляє ганське видання GhanaWeb з посиланням на інтерв’ю одного з чоловіків для TV3 News.

Повідомляється, що 14 мігрантів вирушили з Гани до Росії через Того в неділю, 4 серпня 2024 року за обіцянками отримати добре оплачувану роботу в Росії.

Незабаром після прибуття їх перевезли до міста, Кострома, підписати, як вони вважали, трудовий договір. Однак, це виявився контракт з російською армією на війну з Україною.

«Авраам Боак’є привіз нас сюди. Він сказав нам, що тут, у Росії, є можливість працевлаштування, а саме охорона та сільське господарство. Тож ми самі заплатили за квиток на літак і візу. Військові привезли Раніше він сказав нам, що це охоронна робота, але коли вони принесли контракт, ми думали, що це контракт на наше навчання.», – розповіла одна з жертв журналісту TV3 Годвіну Асідібі в інтерв’ю.

«У той день, коли ми підписували, його не було. Він був у Москві. Тож ми йому подзвонили і повідомили, що військові привезли контракт. Підписувати? Тому що це він нас привіз. Він сказав, що ми хіба ми не довіряємо йому?», – розповів чоловік.

Станом на 17 вересня, з 14 чоловіків залишилось 3, решта зниклі безвісти.

Як повідомило видання GhanaWeb отримати реакцію російського посольства в Гани щодо нібито вербування гаянських мігрантів для участі у війні проти України досі не вдалося.

Нагадаємо, російська влада незаконно утримує мігрантів без їжі та води і застосовує до них фізичне насильство, щоб змусити підписати військові контракти. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, після масштабного рейду у Москві десяткам мігрантів вручили повістки до військкоматів. Про це пише видання «Медуза». Зазначається, що військові слідчі провели у Москві рейд, за результатами якого десяткам мігрантів, які отримали російське громадянство, було вручено повістки до військкоматів для постановки на облік.

Російське МВС за участі представників інших відомств регулярно проводить рейди у місцях, де можуть проживати або працювати мігранти, які після отримання російського громадянства не встали на облік.

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Теги: відео обман охорона квиток робота чоловік навчання військові літак

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