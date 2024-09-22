Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото)

Поліція документує російський злочин та надає допомогу громадянам у Харкові

Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у Харкові

У ніч проти 22 вересня Росія атакувала Харків. Станом на 08:36 відомо про 21 постраждалого. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

«Станом на сьогоднішній ранок маємо 21 постраждалого від нічного терористичного обстрілу спального району Харкова. З них майже половина – десятеро – люди, старші 65 років. Одна восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років», – йдеться у повідомленні.

Національна поліція України оприлюднила фото наслідків удару по Харкову. Правоохоронці також зауважили, що наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи на місці влучання.

Ігор Терехов додав, що семеро постраждалих доставлені у медзаклад для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що у суботу ввечері, 21 вересня, близько 23:00, російські окупаційні війська знову завдали удару по Харкову. Російський винищувач-бомбардувальник Су-34, що злетів з аеродрому в Бєлгороді (Росія), скинув на місто три керовані авіаційні бомби ФАБ-250 УМПК.