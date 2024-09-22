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Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото)
Поліція документує російський злочин та надає допомогу громадянам у Харкові
фото: Національна поліція

Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у Харкові

У ніч проти 22 вересня Росія атакувала Харків. Станом на 08:36 відомо про 21 постраждалого. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

«Станом на сьогоднішній ранок маємо 21 постраждалого від нічного терористичного обстрілу спального району Харкова. З них майже половина – десятеро – люди, старші 65 років. Одна восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років», – йдеться у повідомленні.

Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото) фото 1

Національна поліція України оприлюднила фото наслідків удару по Харкову. Правоохоронці також зауважили, що наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи на місці влучання. 

Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото) фото 2

Ігор Терехов додав, що семеро постраждалих доставлені у медзаклад для надання медичної допомоги.

Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото) фото 3

Нагадаємо, що у суботу ввечері, 21 вересня, близько 23:00, російські окупаційні війська знову завдали удару по Харкову. Російський винищувач-бомбардувальник Су-34, що злетів з аеродрому в Бєлгороді (Росія), скинув на місто три керовані авіаційні бомби ФАБ-250 УМПК.

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Теги: Харків Національна поліція України росія окупанти війна Україна поліція росіяни

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