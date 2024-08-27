У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військових: є поранений

Після перестрілки одного з військовослужбовців було доправлено в лікарню

Уночі 27 серпня в Луцьку невідомий чоловік стріляв у військовослужбовців на посту. Унаслідок перестрілки одного з військових було поранено. Про це повідомляє поліція Волинської області.

За даними слідства, чоловік стріляв по військовослужбовцях з невстановленої зброї. У цей час вони «несли службу на посту з охорони об’єкта». Правоохоронці не вказали про який саме об’єкт йдеться.

Правоохоронці зазначають, що військові відкрили вогонь у відповідь. Один з військовослужбовців зазнав поранення, його доправили в лікарню.

Після перестрілки невідомий. Зараз його розшукують. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею посягання на життя військовослужбовця.

Нагадаємо, у Волинській області військовозобов'язаний напав на офіцера територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

До слова, у селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів.