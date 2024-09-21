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У Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі (фото)
Під час обшуків в оселях зловмисників працівники поліції вилучили близько 250 г амфетаміну
фото: Національна поліція

Поліція зазначає, що вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку складає півмільйона гривень

Поліція затримала наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі й збували на території столиці. Про це повідомляє поліція Києва.

«Наркобізнес налагодили двоє молодиків, 2001 та 2002 років народження. Наркотики та психотропи фігуранти фасували на дози й маскували у коробки з солодощами, після чого відправляли «товар» замовникам поштою», – йдеться у повідомленні.

У Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі (фото) фото 1

Під час обшуків працівники поліції вилучили близько 250 г амфетаміну, 100 г «Альфа-PVP», 300 г псилоцибінових грибів, понад 50 таблеток МДМА, електронні ваги, а також прилади для пакування.

У Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі (фото) фото 2

Поліція зазначає, що вартість вилученого товару за цінами «чорного» ринку складає півмільйона гривень.

У Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі (фото) фото 3

Раніше, київські митники у співпраці з СБУ перекрили кілька каналів постачання до України заборонених речовин з Таїланду в міжнародних поштових відправленнях. Шість окремих партій канабісу та гашишу загальною вагою майже 11 кілограмів надійшли до України з невеликим проміжком часу. 

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Теги: Національна поліція України Київ наркотики Україна поліція солодощі

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