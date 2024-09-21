У Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі (фото)
Поліція зазначає, що вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку складає півмільйона гривень
Поліція затримала наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі й збували на території столиці. Про це повідомляє поліція Києва.
«Наркобізнес налагодили двоє молодиків, 2001 та 2002 років народження. Наркотики та психотропи фігуранти фасували на дози й маскували у коробки з солодощами, після чого відправляли «товар» замовникам поштою», – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків працівники поліції вилучили близько 250 г амфетаміну, 100 г «Альфа-PVP», 300 г псилоцибінових грибів, понад 50 таблеток МДМА, електронні ваги, а також прилади для пакування.
Поліція зазначає, що вартість вилученого товару за цінами «чорного» ринку складає півмільйона гривень.
Раніше, київські митники у співпраці з СБУ перекрили кілька каналів постачання до України заборонених речовин з Таїланду в міжнародних поштових відправленнях. Шість окремих партій канабісу та гашишу загальною вагою майже 11 кілограмів надійшли до України з невеликим проміжком часу.
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