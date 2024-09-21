У Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі (фото)

Під час обшуків в оселях зловмисників працівники поліції вилучили близько 250 г амфетаміну

Поліція зазначає, що вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку складає півмільйона гривень

Поліція затримала наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі й збували на території столиці. Про це повідомляє поліція Києва.

«Наркобізнес налагодили двоє молодиків, 2001 та 2002 років народження. Наркотики та психотропи фігуранти фасували на дози й маскували у коробки з солодощами, після чого відправляли «товар» замовникам поштою», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків працівники поліції вилучили близько 250 г амфетаміну, 100 г «Альфа-PVP», 300 г псилоцибінових грибів, понад 50 таблеток МДМА, електронні ваги, а також прилади для пакування.

Поліція зазначає, що вартість вилученого товару за цінами «чорного» ринку складає півмільйона гривень.

Раніше, київські митники у співпраці з СБУ перекрили кілька каналів постачання до України заборонених речовин з Таїланду в міжнародних поштових відправленнях. Шість окремих партій канабісу та гашишу загальною вагою майже 11 кілограмів надійшли до України з невеликим проміжком часу.