Як житиме Дуров у Франції під судовим наглядом: ЗМІ дізнались подробиці

У Дурова вилучили усі паспорти у Франції і він має перебувати у країні

Браслет Дурову носити не потрібно, але переїзди йому доведеться узгоджувати із судом

Судовий нагляд, під який поміщено засновника Telegram Павла Дурова у Франції, передбачає, що він має жити за адресою, яку визначив суддя. Про це пише видання Liberation з посиланням на пояснення прокуратури Парижа.

Там уточнили, що електронний браслет підприємцю носити не доведеться, оскільки він не під домашнім арештом і тому може пересуватися територією Франції за умови дотримання певних обмежень, таких як регулярне відвідування поліцейської дільниці. При переїзді він має погоджувати нову адресу із суддею. Відзначатись у поліції він має двічі на тиждень.

У прокуратурі також сказали, що у Дурова вилучили усі паспорти.

28 серпня прокуратура Парижа повідомила, що Дурову пред'явлено звинувачення у непротидії поширенню через Telegram злочинного контенту. Його звільнили під судовий нагляд. Йому заборонено залишати територію Франції. Він випущений під заставу 5 млн євро і зобов'язання відзначатись у поліції.

Дурова було затримано у Франції 24 серпня після приземлення в Ле-Бурже. Як заявила прокуратура Парижа, його підозрюють у причетності до скоєння 12 злочинів: усі вони пов'язані з використанням Telegram. Зокрема, згадувалося про проведення через нього незаконних транзакцій, використання платформи шахраями.

Адвокат Дурова Давид-Олів'є Камінскі назвав звинувачення абсурдними. «Абсолютно абсурдно вважати, що власник месенджера може бути відповідальним за злочини, до яких він не має ні прямого, ні непрямого відношення», – заявив він журналістам у середу ввечері.

До слова, об'єднаний дослідницький центр Євросоюзу розпочав технічне розслідування про можливе порушення Telegram закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA).Йдеться про надання точних даних про кількість користувачів. Месенджер повинен був у серпні передати актуальні цифри, але не зробив цього, повідомивши лише, що платформа «значно менша, ніж 45 млн активних користувачів на місяць у ЄС».