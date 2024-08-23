«Укрнафта» забрала свої 5 млн донату з фонду «Охматдиту»: у чому причина

Як відомо, за процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю

Компанія обіцяє повернути пожертву після того, як буде «прийняте остаточне рішення щодо суб'єкта, який буде розпоряджатися коштами»

Компанія «Укрнафта» попросила невідкладно повернути благодійну пожертву у 5 млн грн, яку перераховувала благодійному фонду «Охматдит – Здорове дитинство» після ракетного удару по «Охматдиту» 8 липня. Про це йдеться в листі компанії, який оприлюднив керівник благодійного фонду Євген Вембер.

Вембер наголосив, що лист компанії можна частково вважати як підтвердження позиції фонду, що вони не можуть перерахувати кошти на офіційні рахунки лікарні через відсутність «цільового призначення» і чітких рахунків за це.

Однак, у тексті листа йдеться про те, що причинами такого рішення компанії стала і ситуація навколо лікарні, і кримінальні провадження, і відсторонення гендиректора Володимира Жовніра, і неможливість фонду гарантувати звіти про цільове використання допомоги.

фото: Facebook / Yevgen Vember

фото: Facebook / Yevgen Vember

«Звісно, ми повернули кошти ПАТ «Укрнафті». ПАТ «Укрнафта», попри все, залишає за собою зобов’язання виділити вказану суму на відновлення лікарні, щойно лікарня надасть цільові призначення під фінансування», – йдеться у дописі Євгена Вембер.

У коментарях під дописом пресслужба «Укрнафти» залишила повідомлення, у якому підтверджує, що «гарантовано повторно перерахує кошти на відновлення лікарні після того, як буде прийняте остаточне правове рішення щодо суб'єкта, який буде розпоряджатися коштами, відповідно до законодавства України», адже «критично важливо, щоб усі процеси відбудови були абсолютно прозорими».

фото: Facebook / Yevgen Vember

Нагадаємо, Благодійна організація «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» не планує переказувати кошти, які збиралися на відбудову установи, на рахунок НДСЛ «Охматдит». Станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку благодійного фонду.

На сайті благодійного фонду вказано, що всі зібрані гроші залишаться на його рахунках. Він готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки, «та за весь час ми не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу».

Як повідомлялося, за процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю.

Раніше Ляшко повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.