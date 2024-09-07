Нардепка, чоловік якої живе у США, поскаржилася на ухилянтів

Олександра Устінова розповіла про проблему з чоловіками, які тікають за кордон

Голова фракції «Голос» Олександра Устінова поскаржилася на м'яке законодавство щодо перетину кордону чоловіками, на яких в Україні за ухилення від мобілізації чекає судовий термін. В ефірі програми «Є питання» на Youtube нардепка заявила, що українців, які перетинають кордон незаконним шляхом, занадто багато. Це відбувається, за її словами, через легке покарання – адміністративну відповідальність.

«Учора розглядалося питання ухильників – людей, які тікають за кордон. У нас насправді зараз величезна проблема. Правоохоронці скаржилися, давали статистику, що з 183 ухвалених судових вироків тільки 11 вироків, де людей реально засудили на термін ув'язнення», – заявила Устінова.

Олександра Устінова та Олексій Яцюк фото з відкритих джерел

Варто зазначити, що, виходячи з даних, зазначених у декларації нардепки, її чоловік, Олексій Яцюк, придбав у США будинок на 321 кв. м., земельну ділянку на 697 квадратних метрів і новий автомобіль Mazda CX-5. Набуття права, як зазначено, відбулося 29 березня 2022 року, що свідчить про те, що чоловік Устинової перебував у США після 24 лютого.

Нагадаємо, одеські поліцейські затримали 38-річного організатора «зеленого коридору» до Молдови. За $9 тис. зловмисник обіцяв забезпечити «клієнтам» втечу за кордон поза пунктами пропуску. За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.