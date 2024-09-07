Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нардепка, чоловік якої живе у США, поскаржилася на ухилянтів

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардепка, чоловік якої живе у США, поскаржилася на ухилянтів
Українців, які перетинають кордон незаконним шляхом, занадто багато, вважає Устінова
фото з відкритих джерел

Олександра Устінова розповіла про проблему з чоловіками, які тікають за кордон

Голова фракції «Голос» Олександра Устінова поскаржилася на м'яке законодавство щодо перетину кордону чоловіками, на яких в Україні за ухилення від мобілізації чекає судовий термін. В ефірі програми «Є питання» на Youtube нардепка заявила, що українців, які перетинають кордон незаконним шляхом, занадто багато. Це відбувається, за її словами, через легке покарання – адміністративну відповідальність.

«Учора розглядалося питання ухильників – людей, які тікають за кордон. У нас насправді зараз величезна проблема. Правоохоронці скаржилися, давали статистику, що з 183 ухвалених судових вироків тільки 11 вироків, де людей реально засудили на термін ув'язнення», – заявила Устінова.

Олександра Устінова та Олексій Яцюк
Олександра Устінова та Олексій Яцюк
фото з відкритих джерел

Варто зазначити, що, виходячи з даних, зазначених у декларації нардепки, її чоловік, Олексій Яцюк, придбав у США будинок на 321 кв. м., земельну ділянку на 697 квадратних метрів і новий автомобіль Mazda CX-5. Набуття права, як зазначено, відбулося 29 березня 2022 року, що свідчить про те, що чоловік Устинової перебував у США після 24 лютого.

Нардепка, чоловік якої живе у США, поскаржилася на ухилянтів фото 1

Нагадаємо, одеські поліцейські затримали 38-річного організатора «зеленого коридору» до Молдови.  За $9 тис. зловмисник обіцяв забезпечити «клієнтам» втечу за кордон поза пунктами пропуску. За скоєне йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. 

Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

Читайте також:

Теги: Олександра Устінова 24 лютого Mazda кордон чоловік будинок автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судячі зі всього, командування ЗСУ вирішило не чекати поки ворог почне трощити населені пункти на Сумщині, зайшовши у Курську область щоб зробити там «буферну зону»
Плацдарм у Курській області. Цілеспрямований удар чи відволікаючий маневр?
8 серпня, 15:00
При митному оформленні автомобіля обов'язково потрібно подати попередню митну декларацію до митного органу
Розмитнення авто з ЄС у 2024 році: що потрібно знати
8 серпня, 02:40
Дочка третього президента України Віктора Ющенка Віталіна поділилася татовою мудрістю щодо доріг, Росії та мистецтвом керування автомобілем
«Можна порівняти з пілотами  F-16»: дочка Ющенка розкрила секрети батькового водіння
11 серпня, 22:20
Джина Роуландс у фільмі «Щоденник пам'яті»
Померла акторка Джина Роулендс – зірка фільмів «Щоденник пам’яті» та «Інша жінка»
15 серпня, 14:34
Уламки ворожої ракети пошкодили приватні будинки на Київщині
На Київщині внаслідок російської атаки загинув батько з дитиною
11 серпня, 07:22
Павел підкреслив, що демократичні країни повинні розглядати окуповані Росією території України лише як тимчасово окуповані
Президент Чехії допускає вступ України в НАТО з тимчасово окупованими територіями
19 серпня, 21:28
Індійські мандрівники активно мандрують Європою, зокрема і у Британії
Туристи з Індії заполонять світ: видання Economist пояснило, що відбувається
21 серпня, 13:24
Ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55
Паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою
Фінляндія зведе 200 км огорожі на східному кордоні з РФ
3 вересня, 11:03

Суспільство

Нардепка, чоловік якої живе у США, поскаржилася на ухилянтів
Нардепка, чоловік якої живе у США, поскаржилася на ухилянтів
Синоптикиня пояснила, коли в Україні почнеться осінь
Синоптикиня пояснила, коли в Україні почнеться осінь
Викладач загиблої Дарії Базилевич поділився уривком із її есею
Викладач загиблої Дарії Базилевич поділився уривком із її есею
Буданов пояснив, чому Telegram – це шкідливо
Буданов пояснив, чому Telegram – це шкідливо
Батьки обожнювали одне одного і дітей: друзі загиблої родини Базилевичів поділилися спогадами
Батьки обожнювали одне одного і дітей: друзі загиблої родини Базилевичів поділилися спогадами
Українські сили провели спецоперацію в Росії, привітавши з Днем розвідки
Українські сили провели спецоперацію в Росії, привітавши з Днем розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
27K
Розвідка повідомила, скільки ще триватиме наступ росіян на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9229
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
8012
Угорщина почала кампанію проти вступу України в ЄС: що наговорив Сійярто у Кишиневі
6979
Дрони РФ намагалися атакувати будівлю Ради (фото)

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Вчора, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua