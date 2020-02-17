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    На Київщині двоє юнаків зґвалтували та пограбували жінку (фото)

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    Затримані -&nbsp;місцеві жителі 18-ти та 19-річного віку - На Київщині двоє юнаків зґвалтували та пограбували жінку (фото)
    Затримані - місцеві жителі 18-ти та 19-річного віку
    Фото: Нацполіція

    Затримані хлопці зізналися у скоєному

    У Білій Церкві двоє молодиків напали на перехожу пізно ввечері на безлюдній вулиці. Один з них наніс кілька ударів ножем жінці у груди і, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував. Інший – спостерігав збоку, потім забрав у потерпілої мобільний телефон. Після чого вони зникли у невідомому напрямку.

    Поранена жінка, яка мешкала неподалік, змогла дістатись додому. Там вони викликала медичну допомогу та поліцейських, яким описала прикмети нападників. Каретою швидкої допомоги 41-річну жительку Білої Церкви доправлено до лікарні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Білоцерківського відділу поліції встановили зловмисників та затримали їх у порядку ст.208 КПК України.

    Ними виявилися двоє місцевих жителів 18-ти та 19-річного віку. Вони зізналися у скоєному, надали покази.

    Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання одного з них поліцейські виявили та вилучили речові докази, які вказують на їхню причетність до злочину.

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    На Київщині двоє юнаків зґвалтували та пограбували жінку (фото)
    На Київщині двоє юнаків зґвалтували та пограбували жінку (фото)

    За даним фактом відкриті три кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 186 (Грабіж), за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та за ч. ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

    Меншому зловмиснику, який викрав у жінки мобільний телефон, інкримінують грабіж.

    Його старший товариш підозрюється у вчиненні розбійного нападу та зґвалтуванні.

    Наразі вирішується питання про оголошення підозри. Запобіжний захід для затриманих обере суд.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад пограбування зґвалтування
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