На Київщині двоє юнаків зґвалтували та пограбували жінку (фото)
Затримані хлопці зізналися у скоєному
У Білій Церкві двоє молодиків напали на перехожу пізно ввечері на безлюдній вулиці. Один з них наніс кілька ударів ножем жінці у груди і, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував. Інший – спостерігав збоку, потім забрав у потерпілої мобільний телефон. Після чого вони зникли у невідомому напрямку.
Поранена жінка, яка мешкала неподалік, змогла дістатись додому. Там вони викликала медичну допомогу та поліцейських, яким описала прикмети нападників. Каретою швидкої допомоги 41-річну жительку Білої Церкви доправлено до лікарні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Білоцерківського відділу поліції встановили зловмисників та затримали їх у порядку ст.208 КПК України.
Ними виявилися двоє місцевих жителів 18-ти та 19-річного віку. Вони зізналися у скоєному, надали покази.
Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання одного з них поліцейські виявили та вилучили речові докази, які вказують на їхню причетність до злочину.
За даним фактом відкриті три кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 186 (Грабіж), за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та за ч. ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Меншому зловмиснику, який викрав у жінки мобільний телефон, інкримінують грабіж.
Його старший товариш підозрюється у вчиненні розбійного нападу та зґвалтуванні.
Наразі вирішується питання про оголошення підозри. Запобіжний захід для затриманих обере суд.