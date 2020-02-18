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    У Києві молодик пограбував 94-річного пенсіонера (фото, відео)

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    Грабіжником&nbsp;виявився 35-річний уродженець Сумської області - У Києві молодик пограбував 94-річного пенсіонера (фото, відео)
    Грабіжником виявився 35-річний уродженець Сумської області
    Фото: Нацполіція

    У приміщенні банку зловмисник помітив, як дідусь отримує гроші та вирішив пограбувати його

    До Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у під’їзді будинку на вулиці Кирилівській невідомий відібрав у 94-річного місцевого мешканця сумку, в якій знаходились 12 тис. гривень, мобільний телефон та особисті речі. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко розповів, що під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили прикмети зловмисника та розпочали його пошуки: «Ми відпрацювали відео з камер спостереження та дізнались, що нападник стежив за потерпілим з моменту його виходу із приміщення банку і до будинку. Затримали чоловіка на будівництві неподалік від місця вчинення злочину, в нього виявили та вилучили викрадені речі».

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    У Києві молодик пограбував 94-річного пенсіонера (фото, відео)
    У Києві молодик пограбував 94-річного пенсіонера (фото, відео)

    Підозрюваним виявився 35-річний уродженець Сумської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

    Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

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