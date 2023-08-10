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Дубінський у суді пояснив, як виїхав за кордон, та звинуватив в усьому МОЗ (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дубінський у суді пояснив, як виїхав за кордон, та звинуватив в усьому МОЗ (відео)
Нардеп Олександр Дубінський не коментує різницю в часі повернення
скріншот з відео

Олександр Дубінський стверджує, що МОЗ вчасно не надало йому листа, що дозволяє виїзд як супроводжуючий, тож вони з батьком виїхали з України в різний час

10 серпня в Печерському районному суді міста Києва нардепові Олександру Дубінському обирають запобіжний захід: його підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. У залі засідань Дубінсьий пояснив, як виїжджав з України. Відео опублікував «Телеграф».

За словами Дубінського, різниця в часі та пунктах перетину кордону України між ним та батьком пов’язана з тим, що нардеп отримав дозвіл на виїзд пізніше за батька, а той уже купив квитки.

«Коли батько мав виїхати за кордон у нього вже були придбані квитки, було замовлено перебування в Австрії, то склалася ситуація, коли МОЗ не надав мені листа (що дозволяє виїзд як супроводжуючий – «Главком»). Ми (з представником МОЗ – «Главком») вирішили, що я можу виїхати пізніше за свого батька на один день, щоб не втрачати квитки та готель Пунктами перетину держкордону встановлено, що якщо особа, яка супроводжується, вже перебуває за кордоном, то громадянин, який супроводжує цю особу, може виїжджати…Я виїхав вранці наступного дня тому, що дозвіл на виїзд було надано вже пізно ввечері, коли його квитки вже були б втрачені, а це не дешево зараз виїжджати за кордон», – каже Дубінський.

При цьому нардеп не коментує різницю в часі повернення.

Нагадаємо, що 9 серпня Дубінський отримав підозру. Дубінський в соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру, знову поскаржився на «політичне замовлення» та висловив упевненість, що «справа проти нього розвалиться».

Раніше Олександр Дубінський стверджував, що виїхав за кордон нібито для того, щоб лікувати батька. Як зазначає Дубінський, він звернувся до МОЗ з усіма підтверджуючими документами та «законно отримав право на виїзд». Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня 2023 року. Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі та в готелі Vincci Bit у Барселоні.

Зазначимо, що Дубінський звинувачується у службовому підроблення документів та виїзді за кордон.

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Теги: кордон суд Олександр Дубінський

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