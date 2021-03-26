Влада Києва дозволила перевозити більше пасажирів в громадському транспорті

У Києві вже другий день поспіль трапляється справжній колапс через введені владою обмеження щодо транспорту

Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості

В Києві від завтра, 26 березня, наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів. Так, перевозитимуть не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.

Таке рішення запровадила Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Київпастрансу.

Сумарно можна буде перевозити половину від загальної місткості транспортного засобу.

Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості.

«Закликаємо всіх до відповідальності та дисциплінованості: дотримуйтесь встановлених правил. Дякуємо за розуміння та співпрацю», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

В цей же день було складено три протоколи на водіїв маршрутних таксі, що порушували правила перевезень.

На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток на нього, заявили в КМДА.

Обмеження місць у громадському транспорті сьогодні викликало скупчення пасажирів на зупинках та блокування трамвайних колій. Так, інцидент стався на зупинці «Гната Юри» де через карантинні обмеження утворилася довга черга. Кілька пасажирів, які не змогли потрапити в вагон трамваю №1, вийшли на рейки і відмовилися зійти.

Київський міський голова Віталій Кличко закликав користуватися громадським транспортом лише у випадку крайньої потреби.