Через карантинні обмеження на транспорті кияни блокують рух трамваїв (відео)

Введення обмежень на кількість місць у транспорті викликала тисняву на зупинках швидкісного трамваю

Невдоволені пасажири створювали перепони для руху транспорту в різних районах столиці

У середу, 24 березня, мешканці Борщагівки, яким не вдалося потрапити до салону швидкісного трамваю, перекрили колії, тим самим заблокувавши рух транспорту. Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент стався на зупинці «Гната Юри» де через карантинні обмеження утворилася довга черга. Кілька пасажирів, які не змогли потрапити в вагон трамваю №1, вийшли на рейки і відмовилися йти.

Подібні випадки мали місце і в інших районах міста. Зокрема «Київ оперативний» розмістив відео з вулиці Петра Запорожця у Дніпровському районі, на якому киянин блокує рух трамваю (попередження: відео містить ненормативну лексику).

Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

В цей же день було складено три протоколи на водіїв маршрутних таксі,що порушували правила перевезень.

На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток на нього, заявили в КМДА.

Як вже повідомлялося, нинішньої суботи, 27 березня, більшість київських маршрутних таксі планує підняти ціну за проїзд до 10 гривень.