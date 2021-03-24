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    Через карантинні обмеження на транспорті кияни блокують рух трамваїв (відео)

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    Введення обмежень на кількість місць у транспорті викликала тисняву на зупинках швидкісного трамваю - Через карантинні обмеження на транспорті кияни блокують рух трамваїв (відео)
    Введення обмежень на кількість місць у транспорті викликала тисняву на зупинках швидкісного трамваю
    Фото: facebook/borshagovka

    Невдоволені пасажири створювали перепони для руху транспорту в різних районах столиці

    У середу, 24 березня, мешканці Борщагівки, яким не вдалося потрапити до салону швидкісного трамваю, перекрили колії, тим самим заблокувавши рух транспорту. Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

    Інцидент стався на зупинці «Гната Юри» де через карантинні обмеження утворилася довга черга. Кілька пасажирів, які не змогли потрапити в вагон трамваю №1, вийшли на рейки і відмовилися йти.

    Подібні випадки мали місце і в інших районах міста. Зокрема «Київ оперативний» розмістив відео з вулиці Петра Запорожця у Дніпровському районі, на якому киянин блокує рух трамваю (попередження: відео містить ненормативну лексику).

    Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

    Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

    В цей же день було складено три протоколи на водіїв маршрутних таксі,що порушували правила перевезень.

    На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток на нього, заявили в КМДА.

    Як вже повідомлялося, нинішньої суботи, 27 березня, більшість київських маршрутних таксі планує підняти ціну за проїзд до 10 гривень.

    Теги: таксі Київ громадський транспорт Facebook КМДА транспорт влада столиця
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