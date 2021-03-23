Столичний транспорт може повернутися до спецперепусток – чиновник КМДА

Відповідно до рішення уряду, Київрада сама може обмежувати діяльність транспорту

У випадку загострення пандемії громадський транспорт Києва працюватиме в спеціальному режимі

На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток.

Про це перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив в ефірі каналу «Україна 24».

На питання журналістки, чи планується наразі запровадження спецперепусток, Поворозник відповів: «Поки що ні. Але якщо ситуація не буде, скажімо, йти на краще в частині захворюваності і госпіталізацій, то ми будемо змушені вводити і спецперепустки, аж до зупинки транспорту, переходити на спецрежим роботи транспорту», – сказав він.

Нагадаємо, під час торішнього весняного локдауну у Києві діяв режим спецперепусток на користування громадським транспортом, які отримували від роботодавців лише співробітники підприємств та організацій, віднесених до об'єктів критичної інфраструктури.

Напередодні, 22 березня, Поворозник пояснив, що Кабмін надав право регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо роботи транспорту, коли регіон переходить у «червону» зону.

Він поінформував, що відповідна комісія КМДА ухвалила рішення дозволити наземному транспорту столиці та метрополітену працювати, проте з наповненістю не більше 50% місць.

Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

Також стало відомо, що у столиці протягом минулої доби виявили 1050 нових хворих на коронавірус. Померло 32 особи.