Майже 30 порушників карантину виявили учора у Києві (фото)

Складено 23 протоколи щодо діяльності закладів торгівлі та три – щодо перевізників

Головні порушники епідемічного режиму – маршрутні таксі та заклади торгівлі

Протягом неділі, 21 березня, працівниками Держпродспоживслужби в м. Києві спільно з представниками Головного управління Національної поліції в м. Києві та Департаменту муніципальної безпеки КМДА було проведено ряд перевірок щодо дотримання карантинних обмежень у столиці. Про їх наслідки інформує Держпродспоживслужба на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, перевірено 251 заклад громадського харчування, 208 об’єктів із реалізації продовольчих товарів, 1402 – непродовольчих товарів. Складено 23 протоколи, з них 8 – співробітниками Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Крім того перевірено 270 маршрутних таксі та складено три протоколи про адміністративні правопорушення співробітниками Патрульна поліція Києва.

Перевіряли дотримання обмежень щодо заборони роботи та дотримання рекомендацій, щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину, закладами торгівлі продуктами харчування, суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень з собою.

Робота мобільних груп щодо контролю дотримання карантинних обмежень на території столиці триватиме і надалі. З 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

Раніше керівник Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан пояснив, чому влада Києва не може без узгодження з Кабінетом Міністрів посилити карантинні обмеження у столиці.