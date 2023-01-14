Влада підтвердила ракетну атаку на Київ: деталі

У Дніпровський район столиці прямують всі служби

Російські загарбники вдарили по Києву ракетами. Про це повідомила пресслужба КМВА.

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«Ракетна атака на столицю. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги! Чекайте подальшої офіційної інформації», – йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що вибухи прогриміли в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце.

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«Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються», – зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет.

До слова, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.