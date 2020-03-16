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    Влада радить киянам сплачувати компослуги онлайн (відеоінструкція)

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    Влада радить киянам сплачувати компослуги онлайн (відеоінструкція)

    Пільговий період оплати продовжено до 30 березня

    Столична влада наполегливо радить киянам здійснювати оплату комунальних послуг в онлайн-режимі, щоб уникнути скупчення людей у банківських та поштових відділеннях в умовах небезпеки поширення коронавірусної інфекції. Про це під час пресбрифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

    Оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому, можна за допомогою особистих кабінетів на сайтах муніципальних підприємств: «Центр комунального сервісу» (ЦКС) – https://cks.com.ua; «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ) – https://www.gioc.kiev.ua/.

    Також онлайн-платежі можна зробити на сайтах банківських установ та за допомогою низки платіжних сервісів.

    «Зараз період оплати комунальних послуг. Ми продовжуємо пільговий період до 30-го числа. Наполегливо радимо перейти на оплату онлайн. На сьогодні є широкий вибір сервісів, де можна оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому. Велике прохання до тих, хто уже сплачує онлайн: в особистому кабінеті ви можете зареєструвати кілька адрес і сплатити також комунальні послуги за своїх батьків, бабусь та дідусів, які ще не користуються онлайн-платежами або ще не опанували ці сервіси. На моє переконання, це найкращий спосіб уникнути черг та скупчення людей у відділеннях банків та на пошті», – пояснив Пантелеєв.

    Він нагадав, що власники картки киянина на сайтах ЦКС та ГІОЦ оплачують комунальні послуги без комісії.

    Для киян «Центр комунального сервісу» розробили відеоінструкцію: як зареєструватись в особистому кабінеті та оплачувати спожиті комунальні послуги за кілька хвилин, не виходячи з оселі: http://bit.ly/2Ubobha

    Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

    Столичний комунальний транспорт дезинфікують на кінцевих зупинках маршрутів. Також проводитиметься дезінфекція ліфтових кабін, сходових клітин та під’їздів житлових будинків.

    10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. 

    Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу. Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.

    13 березня Кличко повідомив, що місто замовило ще 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус.
    З 16 березня столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.
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