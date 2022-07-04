Влада відкриє новий маршрут із Чернігівщини до Києва

Раз на тиждень шлях закриватимуть для проведення регламентних робіт

На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва. Про це у своєму Telegram повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні ми відкриваємо ще один автомобільний маршрут до міста Києва. Я не буду зараз анонсувати, де – чернігівці і так все розуміють. Маршрут працюватиме автомобільний, щоденно, з 5-ї ранку до 21-ї вечора. Обмеження по руху – до 10 тонн, тому всі фури і всі великогабаритні інші транспортні засоби ідуть іншою дорогою, якою ходили раніше. Обмеження – 10 тонн», – зазначив він.

Орієнтовно раз на тиждень шлях закриватимуть для проведення регламентних робіт.

«Про це будемо заздалегідь повідомляти, щоб мешканці Чернігівщини і гості нашого міста планували логістику», – попередив Чаус.

Водночас він закликав не фотографувати, не знімати та не розповідали про новий маршрут у коментарях.

«Чим більше навколо нього буде тиші, тим довше він проіснує», – повідомив він.

Нагадаємо, у Чернігівській області відкрили рух ще на двох тимчасових переправах, які поєднують Чернігівщину з містом Мена та Києвом.

Крім того, дорожні бригади збудували переправу на маршруті Київ – Чернігів.