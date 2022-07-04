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    Новини

    Влада відкриє новий маршрут із Чернігівщини до Києва

    Мешканці Чернігівщини і гості міста зможуть планувати нову логістику - Влада відкриє новий маршрут із Чернігівщини до Києва
    Мешканці Чернігівщини і гості міста зможуть планувати нову логістику
    фото з відкритих джерел

    Раз на тиждень шлях закриватимуть для проведення регламентних робіт

    На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва. Про це у своєму Telegram повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

    «Сьогодні ми відкриваємо ще один автомобільний маршрут до міста Києва. Я не буду зараз анонсувати, де – чернігівці і так все розуміють. Маршрут працюватиме автомобільний, щоденно, з 5-ї ранку до 21-ї вечора. Обмеження по руху – до 10 тонн, тому всі фури і всі великогабаритні інші транспортні засоби ідуть іншою дорогою, якою ходили раніше. Обмеження – 10 тонн», – зазначив він.

    Орієнтовно раз на тиждень шлях закриватимуть для проведення регламентних робіт.

    «Про це будемо заздалегідь повідомляти, щоб мешканці Чернігівщини і гості нашого міста планували логістику», – попередив Чаус.

    Водночас він закликав не фотографувати, не знімати та не розповідали про новий маршрут у коментарях.

    «Чим більше навколо нього буде тиші, тим довше він проіснує», – повідомив він.

    Нагадаємо, у Чернігівській області відкрили рух ще на двох тимчасових переправах, які поєднують Чернігівщину з містом Мена та Києвом.

    Крім того, дорожні бригади збудували переправу на маршруті Київ – Чернігів.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    Влада відкриє новий маршрут із Чернігівщини до Києва