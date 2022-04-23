Чернігів: сапери-водолази знищили надпотужну авіабомбу (відео)

Міст над Десною сполучав Чернігів з Києвом, тому його активно бомбили

Фахівці влаштували контрольований вибух, аби знешкодити небезпечний предмет

Сапери-підводники знешкодили російську бомбу, яка не спрацювала, коли ворог скинув її на міст під Черніговом. Про це ідеться у сюжеті ТСН.

Міст над Десною сполучав Чернігів з Києвом. Тому із перших днів війни цю переправу бомбили, чим мали.

«Спочатку його обстрілювали з мінометів, потім з гаубичної артилерії, і після них уже пішла авіація», – розповідає начальник навчального центру державної спеціальної служби транспорту Андрій Лагутін.

Авіаційні бомби ФАБ на 250 кілограмів, а потім і по 500 кілограмів на міст скидали разів 7. Один із авіаційних снарядів не здетонував, його і знайшли підводники. Вони влаштували контрольований вибух, аби знешкодити небезпечний предмет.

Раніше, у ніч на 18 квітня, вздовж траси Херсон – Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське – Олександрівка) окупанти здійснили щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг.