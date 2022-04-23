  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Чернігів: сапери-водолази знищили надпотужну авіабомбу (відео)

    Міст над Десною сполучав Чернігів з Києвом, тому його активно бомбили - Чернігів: сапери-водолази знищили надпотужну авіабомбу (відео)
    Міст над Десною сполучав Чернігів з Києвом, тому його активно бомбили
    фото: скріншот із відео

    Фахівці влаштували контрольований вибух, аби знешкодити небезпечний предмет

    Сапери-підводники знешкодили російську бомбу, яка не спрацювала, коли ворог скинув її на міст під Черніговом. Про це ідеться у сюжеті ТСН.

    Міст над Десною сполучав Чернігів з Києвом. Тому із перших днів війни цю переправу бомбили, чим мали.

    «Спочатку його обстрілювали з мінометів, потім з гаубичної артилерії, і після них уже пішла авіація», – розповідає начальник навчального центру державної спеціальної служби транспорту Андрій Лагутін.

    Авіаційні бомби ФАБ на 250 кілограмів, а потім і по 500 кілограмів на міст скидали разів 7. Один із авіаційних снарядів не здетонував, його і знайшли підводники. Вони влаштували контрольований вибух, аби знешкодити небезпечний предмет.

    Раніше, у ніч на 18 квітня, вздовж траси Херсон – Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське – Олександрівка) окупанти здійснили щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг.

    Читайте також: Окупанти, відступаючи, мінують міста та села: де може бути вибухівка
    Теги: вибух росія окупанти авіація війна вибухівка Україна Херсон Чернігів міст окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чернігів: сапери-водолази знищили надпотужну авіабомбу (відео)