Дорожні бригади збудували переправу на маршруті Київ – Чернігів

Триває 69-й день повномасштабної війни Росії проти України

Після звільнення території Чернігівщини дорожні бригади відразу почали роботу для забезпечення безперервної гуманітарної та медичної допомоги.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Відкрито рух ще на двох тимчасових проїздах:

на дорозі Р-69 Київ – Чернігів

на трасі Н-27 за 5 днів збудували переправу на маршруті, що поєднує Чернігів та Мену

На трасі Р-67 розпочато роботи з відновлення мосту в селі Хвилівка.

На дорогах Чернігівщини триває ямковий ремонт.

Нагадаємо, у Чернігівській області відкрили рух ще на двох тимчасових переправах, які поєднують Чернігівщину з містом Мена та Києвом. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.