У центрі Києва горів будинок (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці пожежі працювали два десятки рятувальників Фото: ДСНС

Пожежа виникла на восьмому поверсі будинку

У вівторок, 23 червня, сталася пожежа у будинку на бульвварі Тараса Шевченка, 2 у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:13.

На місце події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що загоряння виникло на сходовій клітині 8 поверху 9-поверхового житлового будинку. Горіло сміття на площі 1 кв. м. Горіння супроводжувалося сильним задимлення. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Вже о 20:35 пожежу було локалізовано, а о 20:46 ліквідовано. Під час гасіння пожежі з будинку на безпечну відстань було виведено одну особу.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 21 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.