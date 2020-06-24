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    Новини

    У центрі Києва горів будинок (відео)

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    На місці пожежі працювали два десятки рятувальників - У центрі Києва горів будинок (відео)
    На місці пожежі працювали два десятки рятувальників
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла на восьмому поверсі будинку

    У вівторок, 23 червня, сталася пожежа у будинку на бульвварі Тараса Шевченка, 2 у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:13.

    На місце події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що загоряння виникло на сходовій клітині 8 поверху 9-поверхового житлового будинку. Горіло сміття на площі 1 кв. м. Горіння супроводжувалося сильним задимлення. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Вже о 20:35 пожежу було локалізовано, а о 20:46 ліквідовано. Під час гасіння пожежі з будинку на безпечну відстань було виведено одну особу.

    На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 21 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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