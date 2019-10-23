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    Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)

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    Згоріли другий, третій та горищний поверхи будинку - Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)
    Згоріли другий, третій та горищний поверхи будинку
    Фото: ДСНС

    На ліквідації пожежі працювали пів сотні рятувальників

    У ніч на середу, 23 жовтня, сталася пожежа у будинку на вул. Брестській у Подільському районі столиці.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:57.

    По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено, що горить 2-й, 3-й та горищний поверхи 3-поверхового житлового будинку орієнтовним розміром 20х10 м. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 02:17, а о 02:45 – ліквідувати.

    В результаті пожежі згоріло та пошкоджено 2-й, 3-й та горищний поверхи будинку.

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    Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)
    Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)

    На місці події було задіяно 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 47 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Жертв та постраждалих немає.

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