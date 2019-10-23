Вночі у Києві сталася масштабна пожежа: згорів особняк (фото, відео)



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Згоріли другий, третій та горищний поверхи будинку Фото: ДСНС

На ліквідації пожежі працювали пів сотні рятувальників

У ніч на середу, 23 жовтня, сталася пожежа у будинку на вул. Брестській у Подільському районі столиці.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:57.

По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено, що горить 2-й, 3-й та горищний поверхи 3-поверхового житлового будинку орієнтовним розміром 20х10 м. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 02:17, а о 02:45 – ліквідувати.

В результаті пожежі згоріло та пошкоджено 2-й, 3-й та горищний поверхи будинку.

На місці події було задіяно 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 47 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.