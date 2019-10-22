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    На Прикарпатті вирують лісові пожежі

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    Причиною до збурення вогнем стала суха трава і листяна підстилка - На Прикарпатті вирують лісові пожежі
    Причиною до збурення вогнем стала суха трава і листяна підстилка

    За минулу добу рятувальники Прикарпаття ліквідували 15 пожеж - сухої трави і сміття

    Понад вісім гектарів лісу горять у трьох районах Івано-Франківської області, рятувальники борються з вогнем. Про це 22 жовтня повідомляє Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

    Днем раніше вранці в Службу порятунку «101» надійшло повідомлення про палахкотіння сухої трави, чагарників, повалених дерев і листяної підстилки на площі 5 га на території лісового масиву, що належить Богородчанському спецагролісгоспу в селі Кривець Богородчанського району.

    «О 12:36 пожежу локалізовано, гасіння триває. Причина виникнення пожежі встановлюється», - йдеться в повідомленні.

    У той же день вранці в селі Лючки Косівського району збурилися вогнем суха трава, чагарники і листяна підстилка на площі 1,5 га на території лісового масиву, що належить Косівському районному підприємству Райагроліс. Причина виникнення пожежі встановлюється.

    У другій половині дня в селі Пасічна Надвірнянського району сталося запалення вогнем сухої трави, листяної підстилки, чагарників на площі 2 га в лісовому масиві, який належить Пасічнянському лісництву Надвірнянського лісгоспу. Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Загалом за минулу добу рятувальники Прикарпаття ліквідували 15 пожеж - сухої трави і сміття.

    пожежа ДСНС Івано-Франківщина сміття рятувальники ліс
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