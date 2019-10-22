  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вночі у Києві згорів магазин (фото)

    • Розсилка
    Загорання виникло в окремо розташованій будівлі магазину - Вночі у Києві згорів магазин (фото)
    Загорання виникло в окремо розташованій будівлі магазину
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася в одному із магазинів на Троєщині

    У ніч на вівторок, 22 жовтня, сталася пожежа в одноповерховому магазині на вул. Закревського у Деснянському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:06.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що горить окремо розташована будівля магазину розміром 30х50 м. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    О 03:39 пожежу було локалізовано, а о 04:17 – ліквідовано.

    До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у Києві.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Вночі у Києві згорів магазин (фото)
    Вночі у Києві згорів магазин (фото)
    Вночі у Києві згорів магазин (фото)

    Постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 4 жовтня сталася пожежа у магазині на вул. Дорогожицькій, 2 у Шевченківському районі столиці.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС рятувальники магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ