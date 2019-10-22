Вночі у Києві згорів магазин (фото)
Пожежа сталася в одному із магазинів на Троєщині
У ніч на вівторок, 22 жовтня, сталася пожежа в одноповерховому магазині на вул. Закревського у Деснянському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:06.
На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що горить окремо розташована будівля магазину розміром 30х50 м. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.
О 03:39 пожежу було локалізовано, а о 04:17 – ліквідовано.
До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у Києві.
Постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Як повідомлялося, 4 жовтня сталася пожежа у магазині на вул. Дорогожицькій, 2 у Шевченківському районі столиці.