Вночі у Києві згорів магазин (фото)



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Загорання виникло в окремо розташованій будівлі магазину Фото: ДСНС

Пожежа сталася в одному із магазинів на Троєщині

У ніч на вівторок, 22 жовтня, сталася пожежа в одноповерховому магазині на вул. Закревського у Деснянському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:06.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що горить окремо розташована будівля магазину розміром 30х50 м. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

О 03:39 пожежу було локалізовано, а о 04:17 – ліквідовано.

До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у Києві.

Постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 4 жовтня сталася пожежа у магазині на вул. Дорогожицькій, 2 у Шевченківському районі столиці.