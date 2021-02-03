Вінницький наркоторговець збував товар через Телеграм-канали

Підозрюваний затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

У Вінниці правоохоронці затримали юнака, який торгував наркотиками.

Хлопчину зупинили по вулиці Сергія Зулінського, повідомляє відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області.

18-річного хлопця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків шляхом закладок в обласному центрі, зупинили ввечері 1 лютого, близько 22:00. Під час спілкування він сам зізнався, що має при собі наркотики, які зберігає для продажу.

Документували злочин вже працівники Управління протидії наркозлочинності та слідчо-оперативна група Вінницького районного управління поліції.

За даними правоохоронців, хлопець збував наркотики через Телеграм-канали. У нього вилучили два підготовлених для продажу згортки з амфетаміном, ще 4 знайшли вдома. Правопорушник показав поліцейським місця, де він уже встиг облаштувати закладки з психотропною речовиною.

Наразі підозрюваний затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру. Хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Як раніше повідомлялося, кількома днями раніше на Вінниччині затримали наркоторговця, його спіймали вже втретє. Уперше зловмисника з наркотиками та обладнанням для їх виробництва правоохоронці затримали у вересні минулого року. Згодом у чоловіка, який ігнорував виконання вимог обраного запобіжного заходу, слідчі ще двічі вилучали аналогічне обладнання.