Вокзальна площа може стати потужним транспортним хабом Києва: що планують зробити

Облаштування Вокзальної площі перебуває в полі постійної уваги міської влади як багатомодульний проєкт

У Київській міській державній адміністрації вирішують питання, як подолати проблему хаотичного паркування та автомобільні затори біля столичних вокзалів, що створює незручності для пасажирів. За ініціативи керівництва «Укрзалізниці» відбулася зустріч під головуванням заступника голови КМДА Костянтина Усова.

На зустрічі, зокрема, ішлося про впорядкування транспортного руху біля вокзалів «Центральний», «Південний», «Дарниця» і «Караваєві дачі».

У зустрічі взяли участь член правління АТ «Укрзалізниця» – директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський, директор філії АТ УЗ «Вокзали України» Володимир Коваль, перший заступник директора філії АТ УЗ «Вокзали України» Микола Нощенко, заступник директора філії АТ УЗ «Вокзали України» Олег Кошелев, а також керівництво КП «Центр організації дорожнього руху», Інспекції з паркування та КП «Київтранспарксервіс».

«Місто зацікавлене вирішити це питання спільно з «Укрзалізницею». Облаштування Вокзальної площі перебуває в полі постійної уваги міської влади як багатомодульний проєкт. У ньому поєднуються і плани щодо реконструкції самої площі, і продовження маршрутної лінії швидкісного трамвая із заїздом на неї, і будівництво другого виходу з метро, а також реалізація кількох великих інвестиційних проєктів. І все це має бути реалізовано в гармонії між собою», – зазначив Усов.

За його словами, після збільшення штату інспекторів з паркування на Вокзальній площі буде посилено контроль за паркуванням, щоб унеможливити постійні затори. Із цією ж метою розглядається можливість облаштування на під’їздах до привокзальних площ смуг громадського транспорту.

За підсумками зустрічі Усов дав доручення КП «Центр організації дорожнього руху» розробити варіанти схем організації дорожнього руху та розміщення паркувальних місць для покращення ситуації із трафіком біля київських вокзалів.

«Площа біля Центрального вокзалу має весь потенціал стати потужним, зрозумілим та сучасним транспортним хабом Києва й еталоном для всієї країни», – наголосив заступник голови КМДА.