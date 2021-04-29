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    Київський річковий вокзал відкриває сезон

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    Теплоходи з відкритою верхньою палубою чекають на гостей - Київський річковий вокзал відкриває сезон
    Теплоходи з відкритою верхньою палубою чекають на гостей
    Фото: Київський річковий вокзал

    Київський річковий вокзал зазначає, що працює з дотриманням карантинних заходів

    У суботу, 1 травня, розпочинає роботу Київський річковий вокзал. Про це повідомляється на сторінці вокзалу у Facebook.

    «Комфортні теплоходи з відкритою верхньою палубою чекають на перших гостей в цьому сезоні. Досвідчена команда на борту подарує найкращі враження від прогулянки. Свіже повітря, прекрасні пейзажі та гарна компанія – хіба не чудове поєднання для приємного відпочинку?», – йдеться в повідомленні.

    Київський річковий вокзал нагадує, що попереду чотири вихідних дні, отже можна організувати прогулянку по Дніпру.

    Киянам та гостям міста пропонують годинну прогулянку «Панорама Києва», 1,5-годинну «Дискотеку на теплоході» та 3,5-годинну прогулянку «Київське море з проходженням через шлюз».

    Актуальний розклад прогулянок на сайті річкового вокзалу.

    Київський річковий вокзал зазначає, що працює з дотриманням карантинних заходів.

    Нагадаємо, 28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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    Теги: Київ відпочинок річка Дніпро вокзал
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