Київський річковий вокзал відкриває сезон

Теплоходи з відкритою верхньою палубою чекають на гостей

Київський річковий вокзал зазначає, що працює з дотриманням карантинних заходів

У суботу, 1 травня, розпочинає роботу Київський річковий вокзал. Про це повідомляється на сторінці вокзалу у Facebook.

«Комфортні теплоходи з відкритою верхньою палубою чекають на перших гостей в цьому сезоні. Досвідчена команда на борту подарує найкращі враження від прогулянки. Свіже повітря, прекрасні пейзажі та гарна компанія – хіба не чудове поєднання для приємного відпочинку?», – йдеться в повідомленні.

Київський річковий вокзал нагадує, що попереду чотири вихідних дні, отже можна організувати прогулянку по Дніпру.

Киянам та гостям міста пропонують годинну прогулянку «Панорама Києва», 1,5-годинну «Дискотеку на теплоході» та 3,5-годинну прогулянку «Київське море з проходженням через шлюз».

Актуальний розклад прогулянок на сайті річкового вокзалу.

Київський річковий вокзал зазначає, що працює з дотриманням карантинних заходів.

Нагадаємо, 28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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