«Укрзалізниця» нагадує, як скористатися на вокзалі платформою для людей з інвалідністю

Щоб скористатися спеціальними платформами, потрібно завчасно звернутися та зателефонувати до чергового по вокзалу

Загалом на вокзалах встановлено 112 таких платформ для людей, які пересуваються на візочках

Компанія «Укрзалізниця» протягом 2020 року закупила 84 підіймальні платформи для людей з інвалідністю, які пересуваються на візках. Як повідомили у компанії, вони допомагають людям з інвалідністю піднятися до вагона та спуститися.

«Платформа рухається у вертикальному напрямку, людина на візку по пандусу може самостійно заїхати на майданчик платформи. Після цього платформа підіймається до рівня вагона, відкидається пандус, і людина заїжджає на своєму візку до вагона», – йдеться у повідомленні.

Загалом на вокзалах встановлено 112 таких платформ. Як зазначили у компанії, наразі фахівці аналізують попит на них.

Щоб скористатися такими платформами, потрібно завчасно звернутися та зателефонувати до чергового по вокзалу для попереднього замовлення супроводу.

Якщо пасажир – особа з інвалідністю – вже прибув на вокзал, можливо скористатися копкою виклику, яка розміщена біля приміщення чергового по вокзалу.

«Для зменшення часу очікування організації супроводу рекомендуємо завчасно враховувати час до запланованого переміщення», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, маломобільні пасажири за потреби можуть отримати допомогу від працівників вокзалу, зокрема, їм допоможуть сісти в поїзд або перенести багаж.

Додамо, що «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків на додаткові рейси, присвячені до Великодніх свят.

Нагадаємо, компанія-перевізник «Укрзалізниця» відновила продаж квитків до Івано-Франківської області з 10 квітня. Висадка і посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також буде дозволена.

Також у Чернівецькій області відновлюється рух поїздів.