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    «Укрзалізниця» нагадує, як скористатися на вокзалі платформою для людей з інвалідністю

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    Щоб скористатися спеціальними платформами, потрібно завчасно звернутися та зателефонувати до чергового по вокзалу - «Укрзалізниця» нагадує, як скористатися на вокзалі платформою для людей з інвалідністю
    Щоб скористатися спеціальними платформами, потрібно завчасно звернутися та зателефонувати до чергового по вокзалу
    Фото з відкритих джерел

    Загалом на вокзалах встановлено 112 таких платформ для людей, які пересуваються на візочках

    Компанія «Укрзалізниця» протягом 2020 року закупила 84 підіймальні платформи для людей з інвалідністю, які пересуваються на візках. Як повідомили у компанії, вони допомагають людям з інвалідністю піднятися до вагона та спуститися.

    «Платформа рухається у вертикальному напрямку, людина на візку по пандусу може самостійно заїхати на майданчик платформи. Після цього платформа підіймається до рівня вагона, відкидається пандус, і людина заїжджає на своєму візку до вагона», – йдеться у повідомленні.

    Загалом на вокзалах встановлено 112 таких платформ. Як зазначили у компанії, наразі фахівці аналізують попит на них.

    Щоб скористатися такими платформами, потрібно завчасно звернутися та зателефонувати до чергового по вокзалу для попереднього замовлення супроводу.

    Якщо пасажир – особа з інвалідністю – вже прибув на вокзал, можливо скористатися копкою виклику, яка розміщена біля приміщення чергового по вокзалу.

    «Для зменшення часу очікування організації супроводу рекомендуємо завчасно враховувати час до запланованого переміщення», – йдеться у повідомленні.

    Окрім цього, маломобільні пасажири за потреби можуть отримати допомогу від працівників вокзалу, зокрема, їм допоможуть сісти в поїзд або перенести багаж.

    Додамо, що «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків на додаткові рейси, присвячені до Великодніх свят.

    Нагадаємо, компанія-перевізник «Укрзалізниця» відновила продаж квитків до Івано-Франківської області з 10 квітня. Висадка і посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також буде дозволена.

    Також у Чернівецькій області відновлюється рух поїздів.

    Теги: Укрзалізниця вокзал
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