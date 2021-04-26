«Укрзалізниця» нагадує, як скористатися на вокзалі платформою для людей з інвалідністю
Загалом на вокзалах встановлено 112 таких платформ для людей, які пересуваються на візочках
Компанія «Укрзалізниця» протягом 2020 року закупила 84 підіймальні платформи для людей з інвалідністю, які пересуваються на візках. Як повідомили у компанії, вони допомагають людям з інвалідністю піднятися до вагона та спуститися.
«Платформа рухається у вертикальному напрямку, людина на візку по пандусу може самостійно заїхати на майданчик платформи. Після цього платформа підіймається до рівня вагона, відкидається пандус, і людина заїжджає на своєму візку до вагона», – йдеться у повідомленні.
Загалом на вокзалах встановлено 112 таких платформ. Як зазначили у компанії, наразі фахівці аналізують попит на них.
Щоб скористатися такими платформами, потрібно завчасно звернутися та зателефонувати до чергового по вокзалу для попереднього замовлення супроводу.
Якщо пасажир – особа з інвалідністю – вже прибув на вокзал, можливо скористатися копкою виклику, яка розміщена біля приміщення чергового по вокзалу.
«Для зменшення часу очікування організації супроводу рекомендуємо завчасно враховувати час до запланованого переміщення», – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, маломобільні пасажири за потреби можуть отримати допомогу від працівників вокзалу, зокрема, їм допоможуть сісти в поїзд або перенести багаж.
Додамо, що «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків на додаткові рейси, присвячені до Великодніх свят.
Нагадаємо, компанія-перевізник «Укрзалізниця» відновила продаж квитків до Івано-Франківської області з 10 квітня. Висадка і посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також буде дозволена.