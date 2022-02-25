На Рівненщині затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки

18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ

У місті Костопіль на Рівненщині поліцейські затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

«Сьогодні близько 10 години в місті Костопіль працівники поліції у складі мобільної групи спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію, виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти саме малювала знак у вигляді хреста», – йдеться в повідомленні.

18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.

«Вона зізналася, що й раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою», – додали в поліції.

Нагадаємо, у мережі з'явилася інформація про авто, на яких пересуваються люди, які залишають мітки та маяки для російської армії на дорогах України.

Нагадаємо, Укравтодор просить громадян фіксувати та знищувати систему сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі. Їх потрібно замальовувати, присипати землею, брудом чи заливати смолою.

Як повідомляв «Главком», українців закликали звертати увагу на маяки для наведення ракет, які використовують російські окупанти. Якщо ви їх помітили, то необхідно відразу виводити з ладу або ж повідомляти в поліцію.

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Під ранок 25 лютого окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами. Моторошні кадри з місця подій.

Як стало відомо, потужні вибухи у Києві – це робота українських ППО.

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