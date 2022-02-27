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    Німецький авіаперевізник призупиняє рейси до Росії

    Lufthansa призупиняє рейси до Росії - Німецький авіаперевізник призупиняє рейси до Росії
    Lufthansa призупиняє рейси до Росії
    фото з відкритих джерел

    Федеральний уряд готується закрити повітряний простір Німеччини для російської авіації

    Німецький авіаперевізник Lufthansa щонайменше на тиждень зупиняє рейси до та з Росії. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine

    У компанії повідомили, що причиною зупинки стала російська агресія в Україну. У зв’язку із цією поточною та новою регуляторною ситуацією« заборона буде діяти щонайменше сім днів.

    «Літаки, які наразі перебувають у російському повітряному просторі, незабаром залишать його»,– уточнює Lufthansa.

    «Lufthansa уважно стежить за ситуацією та тісно контактує з національними та міжнародними органами влади. Безпека наших пасажирів та екіпажу завжди є нашим головним пріоритетом», – зазначили в авіакомпанії..

    Голландська авіакомпанія KLM також хоче скасувати всі свої рейси в Росію на сім днів і уникати російського повітряного простору. Підставою для цього рішення стали санкції, узгоджені країнами ЄС, згідно з якими до Росії не можуть поставлятися запчастини до літаків. KLM більше не може гарантувати, що рейси в Росію або через російську територію можуть безпечно повернутися, заявили в компанії.

    Згідно з даними сайту відстеження Flightradar24, літак Lufthansa Airbus A340 розвернувся на шляху з Франкфурта до Токіо через Естонію, а Airbus A350 компанії з Мюнхена до Сеула через Росію змінив курс і знову полетів на захід.

    Федеральний уряд готується закрити повітряний простір Німеччини для російської авіації. Федеральний міністр транспорту Волкер Віссінґ підтримує це і наказав підготуватися до цього, повідомило його міністерство в суботу ввечері.

    Дипломат ЄС сказав німецькому пресовому агентству: «Вельми ймовірно, що інші країни ЄС також закриють свій повітряний простір».

    Нагадаємо, низка європейських країн закрила свій авіа простір для авіакомпаній з РФ.

    Після запровадження надзвичайного стану Молдова оголосила, що закриває свій повітряний простір через війну в сусідній Україні.

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    Теги: ЄС авіація санкції війна літак
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    Німецький авіаперевізник призупиняє рейси до Росії