Німецький авіаперевізник призупиняє рейси до Росії

Федеральний уряд готується закрити повітряний простір Німеччини для російської авіації

Німецький авіаперевізник Lufthansa щонайменше на тиждень зупиняє рейси до та з Росії. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine

У компанії повідомили, що причиною зупинки стала російська агресія в Україну. У зв’язку із цією поточною та новою регуляторною ситуацією« заборона буде діяти щонайменше сім днів.

«Літаки, які наразі перебувають у російському повітряному просторі, незабаром залишать його»,– уточнює Lufthansa.

«Lufthansa уважно стежить за ситуацією та тісно контактує з національними та міжнародними органами влади. Безпека наших пасажирів та екіпажу завжди є нашим головним пріоритетом», – зазначили в авіакомпанії..

Голландська авіакомпанія KLM також хоче скасувати всі свої рейси в Росію на сім днів і уникати російського повітряного простору. Підставою для цього рішення стали санкції, узгоджені країнами ЄС, згідно з якими до Росії не можуть поставлятися запчастини до літаків. KLM більше не може гарантувати, що рейси в Росію або через російську територію можуть безпечно повернутися, заявили в компанії.

Згідно з даними сайту відстеження Flightradar24, літак Lufthansa Airbus A340 розвернувся на шляху з Франкфурта до Токіо через Естонію, а Airbus A350 компанії з Мюнхена до Сеула через Росію змінив курс і знову полетів на захід.

Федеральний уряд готується закрити повітряний простір Німеччини для російської авіації. Федеральний міністр транспорту Волкер Віссінґ підтримує це і наказав підготуватися до цього, повідомило його міністерство в суботу ввечері.

Дипломат ЄС сказав німецькому пресовому агентству: «Вельми ймовірно, що інші країни ЄС також закриють свій повітряний простір».

Нагадаємо, низка європейських країн закрила свій авіа простір для авіакомпаній з РФ.

Після запровадження надзвичайного стану Молдова оголосила, що закриває свій повітряний простір через війну в сусідній Україні.