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    У Сумах через обстріл російських окупантів загинув чоловік

    Рятувальники залучались до ліквідаці наслідків артилерійського обстрілу в Сумах - У Сумах через обстріл російських окупантів загинув чоловік
    Рятувальники залучались до ліквідаці наслідків артилерійського обстрілу в Сумах
    фото: ДСНС

    Одна жінка поранена

    Через обстріли російських військ у Сумах загинув чоловік. Його тіло виявили рятувальники ДСНС під час ліквідації пожежі у житловому секторі по вул. Сільгосптехніка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Як повідомляють у ДСНС, 26 лютого о 18:39, 10 рятувальників 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин залучались до ліквідаці наслідків артилерійського обстрілу в Сумах.

    Під час розбору конструкцій було виявлено тіло чоловіка.

    Поранену жінку, яка знаходилась на вулиці госпіталізувала швидка медична допомога.

    Як повідомлялося, від початку атаки Росії на Україну в столиці загинуло 14 військових і бійців тероборони та 6 цивільних осіб. Поранена 71 людина, з них – 25 цивільних.

    До слова, у Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло шестеро людей.

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    Теги: Росія ДСНС війна обстріл рятувальники жінка чоловік #stoprussia
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    У Сумах через обстріл російських окупантів загинув чоловік