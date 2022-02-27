У Сумах через обстріл російських окупантів загинув чоловік

Одна жінка поранена

Через обстріли російських військ у Сумах загинув чоловік. Його тіло виявили рятувальники ДСНС під час ліквідації пожежі у житловому секторі по вул. Сільгосптехніка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як повідомляють у ДСНС, 26 лютого о 18:39, 10 рятувальників 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин залучались до ліквідаці наслідків артилерійського обстрілу в Сумах.

Під час розбору конструкцій було виявлено тіло чоловіка.

Поранену жінку, яка знаходилась на вулиці госпіталізувала швидка медична допомога.

Як повідомлялося, від початку атаки Росії на Україну в столиці загинуло 14 військових і бійців тероборони та 6 цивільних осіб. Поранена 71 людина, з них – 25 цивільних.

До слова, у Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло шестеро людей.

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