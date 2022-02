Хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну (відео)

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламали державні телеканали і запустили в ефірі вірш українського співака і танцюриста Monatik, в якому він розповідає про напад Росії на мирну Україну. Про це повідомляють на сторінці Anonymous в Twitter.

«Anonymous зламали російські державні телеканали, щоб транслювати правду про те, що відбувається в Україні», – підписали допис та опублікували відеопідтвердження.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc