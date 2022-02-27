Хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну (відео)
Міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила війну владі РФ
Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламали державні телеканали і запустили в ефірі вірш українського співака і танцюриста Monatik, в якому він розповідає про напад Росії на мирну Україну. Про це повідомляють на сторінці Anonymous в Twitter.
«Anonymous зламали російські державні телеканали, щоб транслювати правду про те, що відбувається в Україні», – підписали допис та опублікували відеопідтвердження.
JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc— Anonymous TV (@YourAnonTV) February 26, 2022
Нагадаємо, хакери Anonymous оголосили війну Путіну.
Раніше хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ.
Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.
Так само було втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.
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