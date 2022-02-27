  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну (відео)

    Росіянам нарешті показують, що відбувається насправді - Хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну (відео)
    Росіянам нарешті показують, що відбувається насправді
    скріншот із відео

    Міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила війну владі РФ

    Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламали державні телеканали і запустили в ефірі вірш українського співака і танцюриста Monatik, в якому він розповідає про напад Росії на мирну Україну. Про це повідомляють на сторінці Anonymous в Twitter.

    «Anonymous зламали російські державні телеканали, щоб транслювати правду про те, що відбувається в Україні», – підписали допис та опублікували відеопідтвердження.

    Нагадаємо, хакери Anonymous оголосили війну Путіну.

    Раніше хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ.

    Раніше хакери з Anonymous взяли на себе відповідальність за DDoS-атаку на сайт українського телеканалу Russia Today.

    Так само було втрачено доступ до сайту міноборони РФ. Після цього перестав працювати сайт Кремля.

    Читайте також:
    Теги: Петро Порошенко війна напад Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хакери зламали телеканали РФ і запустили вірш Monatik про війну (відео)